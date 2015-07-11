رونمایی از اولین تراشه ۷ نانومتری جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان IBM مدت ها بود که در حال فعالیت بر تراشه های جدیدی بودند تا بتوانند تراشه متفاوتی را عرضه کنند. اکنون اولین تراشه ۷ نانومتری جهان رونمایی شده است. این تراشه نتیجه سرمایه گذاری در حدود ۳ میلیارد دلار بوده و با همکاری چندین موسسه تحقیقاتی مانند سامسونگ، موسسه پلی‌تکنیک سانی و GlobalFoundries ساخته شده است. این تراشه از قدرت محاسباتی فوق العاده ای برخوردار است به طوری که قابلیت محاسبه اطلاعاتی از تلفن همراه های هوشمند تا فضاپیماها را دارد.

این تراشه هفت نانومتری می تواند بیش از ۲۰ میلیارد سوئیچ یا ترانزیستور ریز را برای ارتقاء قدرت رایانه در خود جای دهد. این تراشه با چنین قدرت پردازشی ۱۴ هزار مرتبه از تار موی انسان کوچک تر است. ساخت این تراشه در حالی است که شرکت های مختلفی در تلاش بوده اند تا بتوانند به ساخت چنین تراشه ای دست پیدا کرده و کارایی بیشتری را در اختیار داشته باشند. محققان IBM معتقدند، چنین تراشه ای می تواند کارایی دستگاه های الکترونیکی را تا ۵۰ درصد افزایش داده و گام جدیدی در عرصه تکنولوژی باشد.

ساخت تراشه ۷ نانومتری در حالی است که تراشه های فعلی رایانه ها یا گجت ها بین ۱۴ تا ۲۲ نانومتر هستند. تراشه ۷ نانومتری با استفاده از ترانزیستورهای سیلیکون ژرمانیوم (SiGe) به دست آمده است.