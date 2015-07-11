به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت و گو با شبکه تلویزیونی العالم در خصوص روز قدس و آرمان آزادی فلسطین اظهار داشت: انشاءالله داریم به سوی آزادی همه ملت‌های مسلمان پیش می‌رویم.

وی تصریح کرد: وعده حضرت امام باید محقق شود و این وعده به تدریج در حال تحقق است و مردم عراق، سوریه، یمن، لبنان و فلسطین همه برای آزادی از زیر یوغ استکبار جهانی تلاش می‌کنند و حتما موفق خواهند شد و انشاءالله نوید پیروزی‌های بزرگ‌تری در راه است.

جعفری اظهار داشت: مقاومت تا پیروزی نهایی، شعار امروز و حال و هوای مردم است.

فرمانده کل سپاه همچنین در خصوص مذاکرات وین و تهدیدات برخی کشورها در خصوص پیامدهای به نتیجه نرسیدن مذاکرات، گفت: آن‌ها می‌دانند که هیچ غلطی نمی‌توانند علیه ایران بکنند و تنها راهی که برای نفوذ بین ملت‌های منطقه و به خیال خودشان رسیدن به نتیجه پیدا کرده‌اند ادامه همین حرکت است.

جعفری افزود: آن‌ها بیش از ما به این مذاکرات نیاز دارند و تهدید نظامی آن‌ها هیچ جایگاهی نداشته است اگرچه آن‌ها در امر مذاکره کارکشته هستند ولی بیشتر از ایران به دنبال نتیجه مذاکرات هستند.