آسیب دیدگی ۱۷ هزار و ۲۵۱ نفر در ۷۲۸ حادثه/ جزئیات امدادرسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی با اشاره به اینکه ۳۲۷ مورد از حوادث هفته گذشته جادهای و ۶۸ مورد شهری بوده است، اظهار کرد: به علاوه ۱۷ مورد از مجموع حوادث گذشته مربوط به کوهستان، ۱۳ مورد ساحلی و دریایی، ۱۲ مورد آتشسوزی جنگل و مرتع، ۵ مورد توفان و مابقی مربوط به سایر حوادث بوده است.
وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته ۱۷ هزار و ۳۱۹ تن حادثه دیدهاند، گفت: از این میان ۶ هزار و ۳۰۳ تن در توفان، ۹۴۹ تن در حوادث جادهای، ۷۳ تن در حوادث شهری، ۵۲ تن در کوهستان، ۲۶ تن در حوادث دریایی و ساحلی و مابقی در سایر موارد حادثه دیدهاند.
سرپرست معاونت عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره به آسیبدیدگی ۱۷ هزار و ۲۵۱ تن در حوادث هفته گذشته، گفت: از این میان ۶ هزار و ۳۰۳ تن در توفان، ۸۹۱ تن در حوادث جادهای، ۶۸ تن در حوادث شهری، ۵۱ تن در کوهستان، ۲۲ تن در حوادث ساحلی و دریایی و مابقی در سایر حوادث آسیب دیدند.
وی به اسکان اضطراری۵۰۰ تن در حوادث هفته گذشته اشاره کرد و افزود: در مجموع این حوادث ۵۵۰ تن نجات یافتند که ۴۳۵ تن به مراکز درمانی منتقل و ۱۱۵ تن سرپایی درمان شدند.
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