وزير امور خارجه فرانسه با عرفات ديدار مي كند

به گزارش شبكه خبري الجزيره وزير امور خارجه فرانسه امروز علاوه بر ديدار با رييس تشكيلات خودگردان فلسطين از اردوگاه آوارگان "الامعري" در رام الله نيز بازديد خواهد كرد.

دوويلپن روز يكشنبه در قدس شرقي با شماري از شخصيتهاي فلسطيني ديدار و تاكيد كرد كه از ديدگاه فرانسه قدس شرقي منطقه اي اشغال شده است و اسراييل بايد از اين منطقه همانند ديگر اراضي اشغالي عقب نشيني كند .

اين درحالي است كه نخست وزير اسراييل در اعتراض به تصميم دوويلپن براي ديدار با ياسر عرفات رييس تشكيلات خودگردان فلسطين ، ديدار با وي را لغو كرد.

وزير امور خارجه فرانسه با محمود عباس معروف به ابومازن و نبيل شعث وزير امور خارجه تشكيلات خودگردان فلسطين نيز ديدار و گفتگوخواهد كرد.

بوش رئيس جمهور آمريكا قرار است پس از برگزاري نشست سران گروه 8 در شهر اويان فرانسه به خاورميانه سفر كند و دربندر عقبه اردن دردرياي سرخ با شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي و ابومازن نخست وزير تشكيلات خودگردان نشستي مشترك تشكيل دهد.

اين نشست پيش از اين قرار بود در شرم الشيخ مصر برگزار شود كه به علت مخالفت شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي امريكا مكان ان را به بندر عقبه تغيير داد.اين نشست در سه هفته اينده برگزار خواهد شد.

وليد عمري خبرنگار شبكه الجزيره دراينباره گفت شارون نمي خواهد مصر نقشي در تحولات جاري صلح داشته باشد و ترجيح مي دهد اين نشست در اردن برگزار شود كه اين مساله را دفتر نخست وزير اسراييل نيز تاييد كرده است .

رعنان گيسين سخنگوي شارون گفت هنوز هيچ تصميمي درباره برگزاري اين نشست و زمان آن گرفته نشده است و تصميم گيري دراين زمينه به آمريكا مربوط است .

