حجتالاسلام سیدمهدی قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق روال هرسال که در ماه مبارک رمضان دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور با مقام معظم رهبری دیدار میکنند، عصر امروز (شنبه ۲۰ تیر) نیز این مراسم برگزار می شود.
وی افزود: امروز هزار نفر از دانشجویان سراسر کشور در این مراسم حضور خواهند داشت و ۱۰ نفر از این دانشجویان به نمایندگی از تشکلها، اتحادیهها و دیگر دانشجویان سخنرانی خواهند کرد.
معاون سیاسی و فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: دانشجویان عصر امروز در حسینیه امام خمینی(ره) در مراسم ضیافت افطاری در محضر رهبر انقلاب حضور خواهند داشت.
