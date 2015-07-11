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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۱

کلینیک امید ابهر کلنگ زنی می شود

کلینیک امید ابهر کلنگ زنی می شود

زنجان- مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: همزمان با هفته تامین اجتماعی پلی کلینیک بیمارستان امید ابهر کلنگ زنی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،علی محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از  کلنگ زنی پلی کلینیک بیمارستان امید ابهرخبر داد و افزود: این کلینیک هفته تامین اجتماعی در شهرستان ابهر از توابع استان زنجان کلنگ زنی می شود.

وی اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان راه اندازی و افتتاح رسمی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان امام حسین(ع) با حضور مسئولان استانی و  کشوری است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: نبود دستگاه سی تی اسکن در مراکز بیمارستانی تحت پوشش استان مشکلاتی در ارائه خدمات مناسب ایجاد کرده است.

محمدی تاکید کرد: اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برای خرید این سی تی اسکن هزینه شده و جزو دستگاه های پیشرفته در کشور است.

وی گفت: این دستگاه پس از خرید در بیمارستان امام حسین (ع) نصب شده و تا پایان هفته جاری به متقاضیان خدمات دهی خواهد کرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: در هفته تامین اجتماعی درمانگاه حکیم هیدجی و درمانگاه  خرمدره به صورت ۲ شیفت فعالیت خواهند کرد.

کد مطلب 2856078

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