کلینیک امید ابهر کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر،علی محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از کلنگ زنی پلی کلینیک بیمارستان امید ابهرخبر داد و افزود: این کلینیک هفته تامین اجتماعی در شهرستان ابهر از توابع استان زنجان کلنگ زنی می شود.

وی اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان راه اندازی و افتتاح رسمی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان امام حسین(ع) با حضور مسئولان استانی و کشوری است.



مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: نبود دستگاه سی تی اسکن در مراکز بیمارستانی تحت پوشش استان مشکلاتی در ارائه خدمات مناسب ایجاد کرده است.

محمدی تاکید کرد: اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برای خرید این سی تی اسکن هزینه شده و جزو دستگاه های پیشرفته در کشور است.

وی گفت: این دستگاه پس از خرید در بیمارستان امام حسین (ع) نصب شده و تا پایان هفته جاری به متقاضیان خدمات دهی خواهد کرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: در هفته تامین اجتماعی درمانگاه حکیم هیدجی و درمانگاه خرمدره به صورت ۲ شیفت فعالیت خواهند کرد.