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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۸

مارکو اوکتاویو:

بردمان برابر اسپانیا تاریخی بود/برای بازی با برزیل باانگیزه هستیم

بردمان برابر اسپانیا تاریخی بود/برای بازی با برزیل باانگیزه هستیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی معتقد است بازیکنان گام اول را محکم برداشتند و پیروزی تیمش برابر اسپانیا را تاریخی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مارکو اکتاویو پس از پیروزی تیمش برابر اسپانیا در مرحله گروهی هشتمین دوره جام جهانی فوتبال ساحلی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان در شرایط خوبی به سر می‌برند و هماهنگی خوبی بین همه آنها به وجود آمده است. 

وی ادامه داد: دومین برد تاریخی‌مان را برابر اسپانیا بدست آوردیم. آنها در واقع نایب قهرمان دنیا بودند که ما توانستیم این تیم را شکست دهیم. بازیکنان گام اول را محکم برداشتند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی در ادامه خاطرنشان کرد: تمرینات خود را امروز از سر می‌گیریم و برای بازی فردا انگیزه بیشتری داریم. به زمین مسابقه می‌رویم تا برای به دست آوردن سه امتیاز بجنگیم. 

مارکو اوکتاویو در پایان این پیروزی را به تمام ایرانیان تبریک گفت. 

کد مطلب 2856090

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