جلب مشارکت مردمی درحل دعاوی مانع ورود پرونده هابه دادگستری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله حسن زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، استفاده از مشارکت های مردمی و ریش سفیدان را در کاهش پرونده ها به دادگستری را بسیار مهم عنوان کرد.

وی اظهار داشت: امروز تجربه ها نشان داده که در مواقعی که روحانیون، ریش سفیدان در حل و فصل پرونده ها کمک می کنند ورودی پرونده ها به دادگستری کاهش می یابد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: استفاده از ظرفیت های مردمی نه تنها باعث کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری می شود بلکه در کاهش هزینه ها هم موثر است.

حسن زاده تاکید کرد: باید ظرفیت های مردمی در استان تقویت شود و در حوزه های مختلف از این ظرفیت مهم بهره برداری شود.

وی اظهار کرد: متاسفانه آمار ورودی پرونده ها به دادگستری زیاد است و در این میان استفاده از ظرفیت های مردمی در حل و فصل پرونده ها باعث روند سریع پرونده ها می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان، با بیان اینکه زنجان جزواستانهای امن کشور است گفت: زنجان جرایم خشن نداردو این خود باعث شده جزو سه استان امن کشور محسوب شود.