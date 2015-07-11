بدون آتش بس صلح با طالبان معنایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، غیبت اکثر نمایندگان پارلمان افغانستان در جلسه امروز، روند رای گیری و اتخاذ تصمیم پارلمان را با مشکل مواجه کرد.

غیبت بسیاری از نمایندگان که منجر به افتادن حد نصاب شده بود انتقاد دیگر نمایندگان را در پی داشت.

مساله صلح با طالبان و بررسی حوادث امنیتی اخیر افغانستان، از مهمترین مسائل مطرح شده در جلسه امروز پارلمان این کشور بود.

معاون اول پارلمان افغانستان در خصوص مذاکرات صلح گفت: بدون تأمین آتش بس، صلح و گفتگو در مورد آن هیچ مفهومی ندارد. وی آتش بس را یک اصل مهم برای مذاکرات خواند.