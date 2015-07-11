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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۹

هفتمین مرحله آب‌گذاری کشاورزی فردا در گیلان آغاز می شود

هفتمین مرحله آب‌گذاری کشاورزی فردا در گیلان آغاز می شود

رشت- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای گیلان از آغاز هفتمین مرحله آب‌گذاری کانال های آب کشاورزی از صبح روز یکشنبه خبر داد و گفت: در هفته نخست مرداد ماه، بهره برداری از سدسفیدرود قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان، سیف اله آقابیگی با اعلام این خبر گفت: این مرحله،  هفتمین مرحله آب‌گذاری کانال های آب کشاورزی در گیلان است که با پایش وضعیت جوی و سنجش نیاز اراضی شالیکاری در نقاط مختلف استان در روزهای آتی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در شش مرحله پیشین آب‌گذاری، بیش از ۹۰۶ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز از محل سد سفیدرود تامین و مدیریت شده است.

آقابیگی ادامه داد: در پایان دوره های آب‌گذاری، ۵۰ میلیون مترمکعب آب در سد سفیدرود باقی خواهد ماند.

وی از شالیکاران درخواست کرد ضمن همراهی با مجموعه مدیریتی آب استان و نیز مساعدت با یکدیگر در بالادست و پایین دست از تمامی ظرفیت های آبی به بهترین وجه  استفاده کنند.

کد مطلب 2856116

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