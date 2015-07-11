به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان، سیف اله آقابیگی با اعلام این خبر گفت: این مرحله، هفتمین مرحله آب‌گذاری کانال های آب کشاورزی در گیلان است که با پایش وضعیت جوی و سنجش نیاز اراضی شالیکاری در نقاط مختلف استان در روزهای آتی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در شش مرحله پیشین آب‌گذاری، بیش از ۹۰۶ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز از محل سد سفیدرود تامین و مدیریت شده است.

آقابیگی ادامه داد: در پایان دوره های آب‌گذاری، ۵۰ میلیون مترمکعب آب در سد سفیدرود باقی خواهد ماند.

وی از شالیکاران درخواست کرد ضمن همراهی با مجموعه مدیریتی آب استان و نیز مساعدت با یکدیگر در بالادست و پایین دست از تمامی ظرفیت های آبی به بهترین وجه استفاده کنند.