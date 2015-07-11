کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوان خبرداد.

وی افزود: این المپیاد با متولی گری انجمن سینمای جوان کشور و به تبع آن انجمن های سینمای جوان استان ها برگزار می شود.

شرکت برای عموم آزاد است

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: بر این اساس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه مکاتباتی را با مراکز هنری استان از جمله دبیرستان هنرهای زیبای کرمانشاه انجام داده تا علاقه مندان به حوزه فیلمسازی در این المپیاد شرکت کنند.

وی افزود: هم چنین فرم هایی برای سنجش علاقه مندان در انجمن تهیه شده که افراد علاقه مند و مستعد در این حوزه می توانند به انجمن مراجعه و با پر کردن فرم هایی، ثبت نام اولیه در المپیاد را انجام دهند.

رضایی، شرایط خاصی را برای شرکت در این المپیاد ذکر نکرد و گفت: هر کسی که علاقه مند به حوزه فیلمسازی است و در رنج سنی بین ۱۲ تا ۱۹ سال قرار دارد می تواند در این المپیاد شرکت کند.

وی تاکید کرد: شرکت در این المپیاد برای عموم علاقه مندان آزاد بوده و شرایط خاصی ندارد.

انتخاب سه اثر در کارگروه و حمایت از آثار منتخب

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه از تشکیل یک کارگروه ۵ نفره متشکل از اساتید و فیلمسازان این انجمن در استان خبرداد و گفت: افراد علاقه مند باید پس از ثبت نام اولیه و پر کردن فرم های ثبت نام، باید ایده ها و طرح های خود را در این کارگروه ارائه دهند که از بین آنها سه اثر انتخاب و مورد حمایت قرار می گیرد.

شرکت آثار برتر در جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان

رضایی از حمایت مالی، تجهیزاتی و آموزشی و فکری سه اثر منتخب توسط انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه خبرداد و گفت: این آثار پس از تولید در جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان که طی ماه های آتی برگزار می شود شرکت داده می شوند.

وی در پایان گفت: علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند صبح ها از ساعت ۹ الی ۱۳ و عصرها از ۱۶ تا۲۰ به آدرس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه به آدرس: شهرستان کرمانشاه- شهر کرمانشاه- بلوار مصطفی امامی جنب کتابخانه امیرکبیر مراجعه و نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند. هم چنین شماره تلفن های ۳۸۲۴۸۴۷۱-۲ برای کسب اطلاعات بیشتر در اختیار علاقه مندان است.