محمدعلی برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود شرکت های دانش بنیان می توانیم از نتیجه تحقیقات، آزمایشات و دستاوردهای دانشجویان و اساتید استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه باید نتایج فعالیت در شرکت های دانش بنیان به محصول قابل ملموسی تبدیل شود، اظهار داشت: اکنون دستاوردهای علمی خوبی در سطح بین المللی در کشور وجود دارد که متاسفانه نتیجه این دستاوردها، توسط مردم استفاده نمی شود.
وی افزود: تاکنون بین تحقیقات و تبدیل نتیجه تحقیقات به محصول، خلایی با عنوان ارتباط صنعت و دانشگاه وجود داشته ولی شرکت های دانش بنیان می توانند به از بین بردن این خلاء کمک شایانی کنند.
رئیس دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه شرکت های دانش بنیانی که عملا در کار تولید محصول هستند و سرمنشا کار آنها از دانشگاه است، خود به خود خلا ارتباط با صنعت را پر می کنند، خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان پلی برای تبدیل محصول و استفاده از این محصولات توسط مردم به شمار می آیند.
به گفته برخورداری، توسعه و افزایش شرکت های دانش بنیان می تواند مسیر انجام تحقیقات علمی را باز کند تا بر این اساس بتوان از محصولات تولید شده در این شرکت ها استفاده کرد.
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