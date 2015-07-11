محمدعلی برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود شرکت های دانش بنیان می توانیم از نتیجه تحقیقات، آزمایشات و دستاوردهای دانشجویان و اساتید استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه باید نتایج فعالیت در شرکت های دانش بنیان به محصول قابل ملموسی تبدیل شود، اظهار داشت: اکنون دستاوردهای علمی خوبی در سطح بین المللی در کشور وجود دارد که متاسفانه نتیجه این دستاوردها، توسط مردم استفاده نمی شود.

وی افزود: تاکنون بین تحقیقات و تبدیل نتیجه تحقیقات به محصول، خلایی با عنوان ارتباط صنعت و دانشگاه وجود داشته ولی شرکت های دانش بنیان می توانند به از بین بردن این خلاء کمک شایانی کنند.

رئیس دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه شرکت های دانش بنیانی که عملا در کار تولید محصول هستند و سرمنشا کار آنها از دانشگاه است، خود به خود خلا ارتباط با صنعت را پر می کنند، خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان پلی برای تبدیل محصول و استفاده از این محصولات توسط مردم به شمار می آیند.

به گفته برخورداری، توسعه و افزایش شرکت های دانش بنیان می تواند مسیر انجام تحقیقات علمی را باز کند تا بر این اساس بتوان از محصولات تولید شده در این شرکت ها استفاده کرد.