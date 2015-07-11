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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۲

رئیس پلیس راه استان زنجان خبر داد:

كشف ۵۰ كيلوگرم مواد مخدر در زنجان

كشف ۵۰ كيلوگرم مواد مخدر در زنجان

زنجان- رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از متلاشی شدن يك باند قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: از اعضای اين باند ۵۰ كيلو مواد مخدر از نوع حشيش كه در داخل لوازم خانگی جاسازی شده بود كشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مختار شیر محمدی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر زنجان از فعالیت یا باند عمده توزیع كننده مواد مخدر مطلع شدند.

 وی افزود: با اطلاع از فعالیت این سوداگران تحقیقات تكمیلی در این زمینه آغاز و ماموران دریافتند اعضای این باند قصد دارند مقادیری مواد مخدر را به استان های همجوار منتقل كنند.

سرهنگ شیر محمدی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان زنجان و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت شرق به غرب اعلام كرد: بر این اساس ماموریت های اصلی پلیس مبارزه با مواد مخدر كنترل راه های مواصلاتی استان در دستور كار است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان كرد: با اطلاعات به دست آمده خودرو متهمان كه یك دستگاه ولوو و  به ظاهر دارای بار لوازم خانگی بود متوقف و مورد بازرسی قرارگرفت.

این مقام انتظامی با تاكید بر اینكه در این عملیات دو عضو این باند دستگیر شدند، گفت: در بازسی از بار این خودرو ۵۰ كیلو حشیش كه به صورت ماهرانه  جاسازی شده بود كشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینكه متهمان دستگیر شده جهت سیرمراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند، گفت:مردم می توانند در زمینه مبارزه با مواد مخدر اطلاعات خود را با تلفن ۱۲۸ در میان گذارند.

کد مطلب 2856167

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