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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۸

سبک دست عضو پنجم هیات مدیره باشگاه استقلال شد

سبک دست عضو پنجم هیات مدیره باشگاه استقلال شد

حامی مالی باشگاه استقلال به عنوان عضو پنجم هیات مدیره این باشگاه انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از توافق‌های نهایی که در نشست اخیر مسئولان باشگاه استقلال با حامی مالی این باشگاه صورت گرفت شاهرخ سبک دست به عنوان پنجمین عضو هیات مدیره این باشگاه برگزیده شده است.

علی نظری جویباری، معاون ورزشی باشگاه استقلال نیز امروز از توافق سه جانبه برای تعیین اسپانسر خبر داده بود که شاهرخ سبک دست یکی از افراد مورد توافق وی بوده است.

وی فصل گذشته نیز در مقطعی کوتاه در هفته‌های پایانی فصل به عنوان عضو هیات مدیره استقلال انتخاب شده بود و چندین میلیارد تومان از کمک‌های وی برای این فصل نیز از قبل هزینه شده است.

کد مطلب 2856195

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