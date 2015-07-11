گریس شیرهای سر چاهی نفت وگاز ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طراحی و ساخت گریس شیرهای سر چاهی نفت و گاز به تقاضای شركت نفت و گاز پارس ظرف مدت ۳۳ ماهه در گروه پژوهش روغن پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد.

الهه پورضیائی - مدیرگروه پژوهش روغن درباره این دستاورد ملی گفت: در جهان بسیاری از كشورها به دنبال به دست آوردن فرمولاسیون بسیار پیچیده و ساخت این گریس با كیفیت هستند كه مرغوبترین نوع آن متعلق به یک شركت اروپای غربی است.

وی افزود: گروه پژوهش روغن پژوهشگاه صنعت نفت نیز بر اساس نیاز صنعت نفت و گاز كشور به این محصول، توانسته است برای نخستین بار در كشور، با طراحی مولكول روغن پایه سنتزی این گریس، به فرمول پیچیده آن دست یافته و مراحل تست میدانی گریس را با موفقیت به پایان برساند.

مدیر گروه پژوهش روغن، درباره روغن پایه سنتزی گریس یاد شده به عنوان نكته مهم و اساسی این پژوهش، توضیح داد: روغن پایه سنتزی كه در ساخت گریس مورد نیاز به كار رفته است باید دارای ویژگی های خاصی باشد كه از مهم ترین آن ها می توان به عدم حلالیت در حلال های نفتی،‌ گازهای همراه با نفت و همچنین قابلیت شسته نشدن در آب اشاره كرد.

وی كاربرد این گریس را در روانكاری شیرهای سر راهی چاه های نفتی و به طور كلی آب بندی انواع لوله های انتقال مواد هیدروكربوری نام برد و اشاره كرد: عملكردهای دشوار و شرایط سختی چون ۲۰۰ بار فشار، ۸۰ درجه گرما، ‌وجود گازهای خورنده، آب شور و انواع هیدروكربورها، پایداری این گریس را به چالش می كشند. خوشبختانه با انجام تست میدانی (حدود ۶ ماه و ۱۵ روز) و مقایسه خواص شیمیایی فیزیكی نمونه اصلی و نمونه ساخته شده در گروه پژوهش روغن، مشاهده شد كه دو نمونه بسیار به یكدیگر شباهت دارند.

پورضیایی اضافه كرد: به گفته تكنسین های مناطق عملیاتی صنعت نفت و گاز كشور، گریس های متفرقه (به غیر از نمونه اروپایی) مورد استفاده در شیرهای نفت و گاز از یک تا سه ماه به طور كامل از بین رفته و حل می شوند و این در حالیست كه گریس تولید شده در تست میدانی و پس از گذشت بیش از ۶ ماه، مانند همتای انگلیسی خود بدون تغییر باقی مانده است.