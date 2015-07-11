بیش از ۱۰۰۰ البرزی در شبهای قدر خون اهدا کردند

حسن حسینی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: برخی برای برآورده شدن حاجات خود، نذر اهدای خون می ‌کنند و در واقع با این عمل خداپسندانه جان انسانی را از مرگ حتمی نجات می‌دهند.

حسینی در ادامه گفت: با توجه به شرایط و ظرفیت های محدود سازمان انتقال خون در استان، همه همکاران ما در این ادارات با حداکثر ظرفیت خود پاسخگوی این امر خداپسندانه همشهریان بودند.

رئیس سازمان انتقال خون البرز بیان کرد: در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان حدود ۳۸۵ نفر در استان البرز به پایگاههای اهدای خون مراجعه کردند و ۳۰۵ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی در ادامه از حضور ۶۰۰ نفر در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در پایگاههای انتقال خون خبر داد و گفت: از این تعداد حدود ۴۵۰ نفر خون اهدا کردند و این رقم در شب بیست و سوم به بیش از ۵۰۰ نفر رسید که از این تعداد بیش از ۳۸۰ نفر خون اهدا کرده اند.

حسینی با اشاره به اینکه اهدای خون ارتباطی با کم خونی ندارد بیان کرد: اغلب خانم‌ها دلیل عدم مراجعه به پایگاه انتقال خون را کم خونی عنوان می‌ کنند، در صورتی که هر فردی قبل از اهدای خون مورد معاینه پزشک قرار می‌ گیرد و در صورت داشتن کم‌ خونی با تجویز قرص نسبت به درمان بیماری اقدام می‌ شود.

وی در پایان داد: خوشبختانه امسال بانوان البرزی نسبت به سال گذشته حضور چشمگیری داشتند و این به دلیل اطلاع رسانی رسانه ها است.