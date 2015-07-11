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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۳

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی مازندران:

۲۲ هزار ماموریت پزشکی در مازندران انجام شد

۲۲ هزار ماموریت پزشکی در مازندران انجام شد

ساری - رئیس مرکز مدیریت فوریتهای پزشکی مازندران از انجام ۲۲ هزار و ۳۳۶ ماموریت پزشکی در سه ماه اول سال جاری در استان خبر داد.

فرهاد مصدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از این تعداد، ۱۵ هزار و ۵۵۵ مورد ماموریت غیرتصادفی و شش هزار و ۷۸۱ مورد تصادفی بوده است گفت: بیشتری ماموریت غیرتصادفی اورژانس به میزان سه هزار و ۵۵۱ مورد مربوط به آمل و مربوط به مشکلات قلبی است که حدود ۲۳ درصد ماموریتها غیر تصادفی اورژانس را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: از مجموع ماموریت های تصادفی انجام شده هزار و ۷۵۰ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و هزار مصدوم سرپایی درمان شدند.

مصدری با اشاره به گزارش غرق شدگی در پلاژ دلفین سلمانشهر گفت: در این حادثه کودک ۱۰ ساله اهل کرمانشاه که در منطقه ممنوعه به همراه خانواده در حال حال شنا بود بعد از غرق شدن و خروج از آب در حالی که دچار افت هوشیاری و تنفسهای سطحی شده بود، توسط همکارآن اقدامات احیاء انجام شد و خوشبختانه قبل از رسیدن به بیمارستان ار چاه بهلوس، کودک هوشیار شد و تنفسهای عادی خود را بدست آورد.

کد مطلب 2856228

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