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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۵۰

سرمربي ابومسلم در گفت و گو با " مهر" :

ديدار با پاس را زيادي بزرگ كرده اند / از مشهد امتيازي بيرون نخواهد رفت

ديدار با پاس را زيادي بزرگ كرده اند / از مشهد امتيازي بيرون نخواهد رفت

ديدار با پاس هم به مانند ديگر مسابقات تنها 3 امتياز دارد ولي نمي دانم چرا اين بازي را در مطبوعات بزرگ جلوه مي دهند.

اكبرميثاقيان سرمربي ابومسلم درگفت و گو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: دراين ديداربا تمام قوا دربرابرپاس صف آرايي خواهيم كرد و با ارائه يك بازي هجومي تمامي راههاي نفوذ به دروازه حريف را امتحان خواهيم كرد .

 

وي با بيان اينكه پاس درارائه يك بازي شناورموفق عمل مي كند يادآورشد: دراين بازي هافبك هايمان وظيفه به مراتب مشكل تري را نسبت به گذشته خواهند داشت و بايستي با رفت و برگشت هاي مكررمراقبت بيشتري ازضد حملات سريع پاس بعمل آورند.

      

 

ميثاقيان ضمن اشاره به پيشينه باشگاه ابومسلم و هم خانوادگي گذشته با پاس متذكرشد: با تمام احترامي كه براي دنيزلي و يارانش قائلم اطمينان مي دهم امتيازي ازمشهد بيرون نخواهد رفت .

 

وي ازحسين بادامكي و آندرانيك تيموريان به عنوان 2 تن از آماده ترين بازيكنان ابومسلم ياد كرد وگفت : اميدوارم با اجراي تاكتيكهايمان درروزجمعه به مانند بازي با استقلال دل هوادارانمان را شاد كنيم.

 

ديدارتيم هاي ابومسلم ايران خودروخراسان و پاس تهران روز جمعه در ورزشگاه تختي مشهد برگزارخواهد شد.

کد مطلب 285624

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