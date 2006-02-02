ديدار با پاس را زيادي بزرگ كرده اند / از مشهد امتيازي بيرون نخواهد رفت

اكبرميثاقيان سرمربي ابومسلم درگفت و گو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: دراين ديداربا تمام قوا دربرابرپاس صف آرايي خواهيم كرد و با ارائه يك بازي هجومي تمامي راههاي نفوذ به دروازه حريف را امتحان خواهيم كرد .

وي با بيان اينكه پاس درارائه يك بازي شناورموفق عمل مي كند يادآورشد: دراين بازي هافبك هايمان وظيفه به مراتب مشكل تري را نسبت به گذشته خواهند داشت و بايستي با رفت و برگشت هاي مكررمراقبت بيشتري ازضد حملات سريع پاس بعمل آورند.

ميثاقيان ضمن اشاره به پيشينه باشگاه ابومسلم و هم خانوادگي گذشته با پاس متذكرشد: با تمام احترامي كه براي دنيزلي و يارانش قائلم اطمينان مي دهم امتيازي ازمشهد بيرون نخواهد رفت .

وي ازحسين بادامكي و آندرانيك تيموريان به عنوان 2 تن از آماده ترين بازيكنان ابومسلم ياد كرد وگفت : اميدوارم با اجراي تاكتيكهايمان درروزجمعه به مانند بازي با استقلال دل هوادارانمان را شاد كنيم.