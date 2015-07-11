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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۷

کویت نخستین حریف شاگردان کواچ؛

برنامه تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا

برنامه تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا

مسابقات والیبال قهرمانی آسیا از روز نهم مردادماه آینده در تهران برگزار می‌شود که تیم کشورمان در نخستین بازی برابر کویت قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی آسیای سال ۲۰۱۵ از ۹ مرداد سال جاری در تهران شروع به کار می‌کند. ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات به ۴ گروه تقسیم شده‌اند. تیم‌های ایران، قزاقستان، کویت و چین تایپه گروه A این رقابتها را تشکیل می‌دهند. استرالیا، هند، ترکمنستان و قطر در گروه B قرار دارند. کره‌جنوبی، تایلند، پاکستان و عمان ۴ تیم حاضر در گروه C هستند و همچنین چین، به همراه ژاپن، سریلانکا و بحرین تیم‌های گروه D را تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر ایران، استرالیا و کره‌جنوبی، در رتبه اول تا سوم تیم‌های آسیایی قرار دارند. بعد از این تیم‌ها، چین و ژاپن جایگاه چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. مسابقات مرحله نخست گروهی از نهم تا یازدهم مرداد برگزار می‌شود. روزهای ۱۲ و ۱۳ مرداد، آغاز مرحله دوم رقابتهای گروهی است. روز چهاردهم، تیم‌ها استراحت می‌کنند و پس از آن در روزهای ۱۵ و ۱۶ مرداد، دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی و نیمه نهایی برگزار می‌شود و در نهایت ۱۷ مرداد قهرمان هجدهمین دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص خواهد شد.

برنامه مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی تهران به شرح زیر است:

جمعه ۹ مرداد
* چین تایپه - قزاقستان، ساعت ۱۰
* هند - ترکمنستان، ساعت ۱۰
* عمان - کره جنوبی، ساعت ۱۵
* قطر - استرالیا، ساعت ۱۵
* پاکستان - تایلند، ساعت ۱۷
* چین - سریلانکا، ساعت ۱۷
* کویت - ایران، ساعت ۱۹
* ژاپن - بحرین، ساعت ۱۹

شنبه ۱۰ مرداد
* عمان - پاکستان، ساعت ۱۰
* ترکمنستان - استرالیا، ساعت ۱۰
* چین تایپه - کویت، ساعت ۱۵
* هند - قطر، ساعت ۱۵
* کره جنوبی - تایلند، ساعت ۱۷
* چین - ژاپن، ساعت ۱۷
* قزاقستان - ایران، ساعت ۱۹
* سریلانکا - بحرین، ساعت ۱۹

یکشنبه ۱۱
* قزاقستان - کویت، ساعت ۱۰
* ترکمنستان - قطر، ساعت ۱۰
* کره جنوبی - پاکستان، ساعت ۱۵
* استرالیا - هند، ساعت ۱۵
* تایلند - عمان، ساعت ۱۷
* بحرین - چین، ساعت ۱۷
* ایران - چین تایپه، ساعت ۱۹
* سریلانکا - ژاپن، ساعت ۱۹

کد مطلب 2856259

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