برنامه تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی آسیای سال ۲۰۱۵ از ۹ مرداد سال جاری در تهران شروع به کار میکند. ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات به ۴ گروه تقسیم شدهاند. تیمهای ایران، قزاقستان، کویت و چین تایپه گروه A این رقابتها را تشکیل میدهند. استرالیا، هند، ترکمنستان و قطر در گروه B قرار دارند. کرهجنوبی، تایلند، پاکستان و عمان ۴ تیم حاضر در گروه C هستند و همچنین چین، به همراه ژاپن، سریلانکا و بحرین تیمهای گروه D را تشکیل میدهند.
در حال حاضر ایران، استرالیا و کرهجنوبی، در رتبه اول تا سوم تیمهای آسیایی قرار دارند. بعد از این تیمها، چین و ژاپن جایگاه چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادهاند. مسابقات مرحله نخست گروهی از نهم تا یازدهم مرداد برگزار میشود. روزهای ۱۲ و ۱۳ مرداد، آغاز مرحله دوم رقابتهای گروهی است. روز چهاردهم، تیمها استراحت میکنند و پس از آن در روزهای ۱۵ و ۱۶ مرداد، دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی و نیمه نهایی برگزار میشود و در نهایت ۱۷ مرداد قهرمان هجدهمین دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص خواهد شد.
برنامه مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی تهران به شرح زیر است:
جمعه ۹ مرداد
* چین تایپه - قزاقستان، ساعت ۱۰
* هند - ترکمنستان، ساعت ۱۰
* عمان - کره جنوبی، ساعت ۱۵
* قطر - استرالیا، ساعت ۱۵
* پاکستان - تایلند، ساعت ۱۷
* چین - سریلانکا، ساعت ۱۷
* کویت - ایران، ساعت ۱۹
* ژاپن - بحرین، ساعت ۱۹
شنبه ۱۰ مرداد
* عمان - پاکستان، ساعت ۱۰
* ترکمنستان - استرالیا، ساعت ۱۰
* چین تایپه - کویت، ساعت ۱۵
* هند - قطر، ساعت ۱۵
* کره جنوبی - تایلند، ساعت ۱۷
* چین - ژاپن، ساعت ۱۷
* قزاقستان - ایران، ساعت ۱۹
* سریلانکا - بحرین، ساعت ۱۹
یکشنبه ۱۱
* قزاقستان - کویت، ساعت ۱۰
* ترکمنستان - قطر، ساعت ۱۰
* کره جنوبی - پاکستان، ساعت ۱۵
* استرالیا - هند، ساعت ۱۵
* تایلند - عمان، ساعت ۱۷
* بحرین - چین، ساعت ۱۷
* ایران - چین تایپه، ساعت ۱۹
* سریلانکا - ژاپن، ساعت ۱۹
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