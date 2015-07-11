برنامه تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی آسیای سال ۲۰۱۵ از ۹ مرداد سال جاری در تهران شروع به کار می‌کند. ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات به ۴ گروه تقسیم شده‌اند. تیم‌های ایران، قزاقستان، کویت و چین تایپه گروه A این رقابتها را تشکیل می‌دهند. استرالیا، هند، ترکمنستان و قطر در گروه B قرار دارند. کره‌جنوبی، تایلند، پاکستان و عمان ۴ تیم حاضر در گروه C هستند و همچنین چین، به همراه ژاپن، سریلانکا و بحرین تیم‌های گروه D را تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر ایران، استرالیا و کره‌جنوبی، در رتبه اول تا سوم تیم‌های آسیایی قرار دارند. بعد از این تیم‌ها، چین و ژاپن جایگاه چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. مسابقات مرحله نخست گروهی از نهم تا یازدهم مرداد برگزار می‌شود. روزهای ۱۲ و ۱۳ مرداد، آغاز مرحله دوم رقابتهای گروهی است. روز چهاردهم، تیم‌ها استراحت می‌کنند و پس از آن در روزهای ۱۵ و ۱۶ مرداد، دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی و نیمه نهایی برگزار می‌شود و در نهایت ۱۷ مرداد قهرمان هجدهمین دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص خواهد شد.

برنامه مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی تهران به شرح زیر است:

جمعه ۹ مرداد

* چین تایپه - قزاقستان، ساعت ۱۰

* هند - ترکمنستان، ساعت ۱۰

* عمان - کره جنوبی، ساعت ۱۵

* قطر - استرالیا، ساعت ۱۵

* پاکستان - تایلند، ساعت ۱۷

* چین - سریلانکا، ساعت ۱۷

* کویت - ایران، ساعت ۱۹

* ژاپن - بحرین، ساعت ۱۹

شنبه ۱۰ مرداد

* عمان - پاکستان، ساعت ۱۰

* ترکمنستان - استرالیا، ساعت ۱۰

* چین تایپه - کویت، ساعت ۱۵

* هند - قطر، ساعت ۱۵

* کره جنوبی - تایلند، ساعت ۱۷

* چین - ژاپن، ساعت ۱۷

* قزاقستان - ایران، ساعت ۱۹

* سریلانکا - بحرین، ساعت ۱۹

یکشنبه ۱۱

* قزاقستان - کویت، ساعت ۱۰

* ترکمنستان - قطر، ساعت ۱۰

* کره جنوبی - پاکستان، ساعت ۱۵

* استرالیا - هند، ساعت ۱۵

* تایلند - عمان، ساعت ۱۷

* بحرین - چین، ساعت ۱۷

* ایران - چین تایپه، ساعت ۱۹

* سریلانکا - ژاپن، ساعت ۱۹