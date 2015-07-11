ضرورت مشارکت شهروندان اردبیلی در شناسایی کشتار غیر مجاز دام

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی بعد از ظهر شنبه در بازدید از کشتارگاه صنعتی اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر کشتار غیر مجاز دام به جد مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرد و در صورتی که مواردی مشاهده شود با فرد متخلف برخورد می شود.

وی با ذکر مثالی به کشتار غیر مجاز در روستای آراللو اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاه قضایی کشتار غیر مجاز در این روستا که به شدت افزایش یافته بود کنترل شد و از ابتدای سال جاری تقریبا به صفر رسیده است.

مدیر کل دامپزشکی استان به صدور سه حکم حبس برای متخلفان در این روستا اشاره کرد و گفت: دلیل اینکه تاکنون برخوردها و تذکرات نتیجه بخش نبوده به دلیل نبود اهرم اجرایی بود که بعد از همکاری قابل توجه دستگاه قضایی تخلف کشتار غیر مجاز در این روستا به صفر رسیده است.

صالحی در پاسخ به این سوال که آیا کشتار غیر مجاز در استان داریم یا نه، تصریح کرد: هر چند کشتار غیر مجاز داریم اما به صورت پنهان است و نیازمند مشارکت مردم برای شناسایی هستیم.

وی افزود: مردم باید با بازرسان همکاری داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف دامپزشکی را در جریان قرار دهند تا فرصت تخلف از فرد خاطی گرفته شود.

مدیر کل دامپزشکی استان با اشاره به فعالیت ۱۰ کشتارگاه سنتی و سه کشتارگاه صنعتی دام در استان، اضافه کرد: در عین حال پنج واحد صنعتی کشتارگاه طیور داریم و در بخش طیور کشتارگاه سنتی نداریم.

صالحی با یادآوری آغاز به کار کشتارگاه خلخال از دهه فجر سال گذشته اضافه کرد: در مناطق مرکزی، جنوبی و شمالی استان مشکلی در کشتار دام و طیور و تامین گوشت نداریم.

به گفته مدیر کل دامپزشکی استان کشتار دام و طیور در مقایسه با سال گذشته افزایش ندارد و از ابتدای سال چهار هزار و ۳۶۵ راس دام سنگین، ۴۰ هزار و ۹۵۲ راس دام سبک و سه میلیون و ۳۴ هزار و ۲۱۵ راس دام سبک تا نیمه اول تیر ماه کشتار شده است.