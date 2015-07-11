۱۰۰ هکتار از شالیزارهای آمل خشک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، سید مرتضی امینی در جلسه اضطرای بحران آب کشاورزی شهرستان آمل گفت: با تشدید گرمای تابستان، عدم بارش باران در ماه های اخیر و پایین رفتن آب های سطحی، مشکل کم آبی جدی بوده و بخشی از زمین های کشاورزی شهرستان آمل در مناطق دشت سر و امام زاده عبداله خشک و در وضعیت تنش کم آبی قرار دارد.

وی با بیان اینکه تا بحال قریب به ۱۰۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان آمل کاملا خشک و رها شده است و حدود پنج هزار هکتار هم در وضعیت استرس قرار دارد تصریح کرد: باید آب موجود در رودخانه هراز بهتر مدیریت شود تا زمین های مورد تهدید و استرس از وضعیت موجود خارج شود، ضمن اینکه با مدیریت جهادی و تلاش کشاورزان بایستی نسبت به حفر، تجهیز و برقی کردن چاه ها اقدام عاجل کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از روسای مراکز تابعه، واحد آب و خاک و طرح و برنامه این مدیریت خواست تا با حضور در روستاهای مورد تهدید، بررسی میدانی بهتر و بیشتری داشته و آمار و اطلاعات دقیق و به روز را تهیه، جمعبندی و بصورت روزانه گزارش تا به سازمان متبوع منعکس شود.