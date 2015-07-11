آثار ۶۵ هنرمند اردبیلی به جشنواره تولیدات حوزه هنری ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری اردبیل، رحمان مجرد بعد از ظهر شنبه با اعلام این خبر افزود: ۱۱۳ اثر در ۱۸ زیرشاخه از آثار هنرمندان استان به این جشنواره ارسال شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین آثار در رشته تصویر سازی و کمترین در بخش خوشنویسی و پژوهش تجسمی است، یادآور شد: این جشنواره با محوریت انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، دفاع مقدس، خانواده و اخلاق، تمدن اسلامی، عدالت، پیشرفت و ایران آینده در چشم انداز ۱۴۰۴ هفت تا ۹ مهر ماه به میزبانی حوزه هنری اصفهان برگزار خواهد شد.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان تاکید کرد: این واحد با در نظر داشتن اصول حرفه ای، هنرمندان را به سمت تولید آثار با کیفیت در راستای مضامین و محوریت های مورد ذکر سوق داده است.

مجرد با بیان اینکه چاپ مجموعه آثار به جای جوایز نقدی به دبیرخانه جشنواره پیشنهاد شده است، اضافه کرد: این نوع عملکرد به طور حتم در تولید آثار معنوی و ارزش محور با کیفیت قابل قبول تاثیر به سزایی خواهد داشت.