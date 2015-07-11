۸۲۶ کیلوگرم مواد مخدر در کهگیلویه وبویراحمد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام عباس غلام زاده ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: ۲۲ باند توزیع و قاچاق مواد مخدر طی این مدت منهدم شدند.

وی گفت: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر را از زمره کارهای مهم این نهاد در چهار ماه گذشته بوده و مبارزه با خرده فروشان، پاکسازی مناطق آلوده وساماندهی معتادان از جمله کارهای این نهاد درحفظ امنیت وآرمش جامعه در سال جدید است.

غلام زاده مبارزه با مخلان جامعه از جمله اراذل و اوباش و مزاحمت های خیابانی را از دیگر برنامه این نهاد در سال جدید عنوان کرد و افزود: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی از اولویت های مهم این نهاد بوده و نیروی انتظامی در هر زمینه ای که به امنیت جامعه خدشه وارد شود مبارزه خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان از کاهش ۵۰درصدی سرقت به عنف در استان طی چهار ماه اخیر خبرداد و گفت: شرارت در استان نیز کاهش ۳۲ درصدی داسته است.

غلام زاده عنوان کرد: درچهارماهه سپری شده از سال جدید نیز شاهد کاهش ۵۲درصدی قتل در استان بوده ایم.

وی از افزایش نزاع های فردی و دسته جمعی در سال جاری خبرداد و گفت: نزاع دسته‌جمعی در استان افزایش شش درصدی را تا این مقطع از سال نسبت به سال گذشته داشته است.

وی همچنین ازافزایش ۵۱درصدی کشف کالاهای قاچاق در استان طی سال جاری خبرداد.