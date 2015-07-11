واکنش باشگاه استقلال به اسپانسرشدن همسر مهنار افشار

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی رسانه ها عنوان کرده بودند یاسین رامین همسر مهنار افشار اسپانسر باشگاه استقلال شده است. این خبر با واکنش باشگاه آبی تهران مواجه شد.

سایت رسمی باشگاه استقلال در این مورد نوشت: متاسفانه در ساعات گذشته چند رسانه و سایت خبری از شخصی نام برده‌اند که همسر یکی از هنرپیشگان معروف است و مدعی شده‌اند که وی اسپانسرینگ پیراهن های باشگاه استقلال را برعهده گرفته است و این درحالی است که خبر مذکور به هیچ وجه صحت ندارد و باشگاه استقلال این خبر را تکذیب می کند.

شرکت صنایع نوین همچنان طبق فصل گذشته حامی مالی باشگاه استقلال است و انتخاب اسپانسری پیراهن نیز در اختیار این شرکت بوده و شرکت توسعه صنایع نوین با فرد یاد شده هیچ قراردادی جهت اسپانسرینگ ندارد.