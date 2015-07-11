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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۴

شهردار خبرداد:

پرداخت حقوق کارگران خدمات شهری شهرداری یاسوج تاپایان هفته جاری

پرداخت حقوق کارگران خدمات شهری شهرداری یاسوج تاپایان هفته جاری

یاسوج - شهردار یاسوج از پرداخت حقوق کارگران خدمات شهری شهرداری یاسوج تا پایان این هفته خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: کارگران شهرداری قشر زحمت کش و بی بضاعتی هستند و پرداخت حقوق آنها در اولویت کاری این نهاد است.

وی همچنین ساماندهی وانت های دوره گرد در سطح شهر یاسوج را از دیگر برنامه های شهرداری یاسوج اعلام کرد.

جاوید تاکید کرد: حوزه فنی و اجرایی شهرداری یاسوج در اسرع وقت نسبت به احداث جایگاه ویژه وانت های دوره گرد اقدام می کند.

شهردار یاسوج تکمیل و احداث دو پارک ولایت و بانوان یاسوج را از جمله اقدامات در دست اجرای شهرداری دانست و گفت: برای تکمیل این طرح ها پیمانکار جدید انتخاب خواهد شد و به زودی شاهد ادامه عملیات اجرایی و تکمیل این طرح ها خواهیم بود.

جاوید همچنین رفع نواقص فضای سبز شهری را ضروری دانست و گفت: جلسه ای با حضور پیمانکاران این بخش ها برگزار می شود و در صورتی که پیمانکار نسبت به رفع نواقصات اقدام نکند، شهرداری برای خلعیت پیمانکار و فسخ قرارداد اقدام خواهد کرد.

 

کد مطلب 2856365

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