نامه تبریک کفاشیان به رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در نامه ارسالی خود به کونیا داینی- رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن نوشت: از صمیم قلب به شما، فدراسیون فوتبال و تیم ملی بانوان ژاپن جهت کسب عنوان نایب قهرمانی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۵ بانوان تبریک می‌گویم.

وی در ادامه افزود: کسب عنوان نایب قهرمانی جهان توسط تیم ملی فوتبال بانوان ژاپن برگرفته از قدرت و توانایی این تیم تحت مدیریت و برنامه‌ریزی موفق فدراسیون فوتبال این کشور است.

کفاشیان در پایان نامه گفت: امیدوارم همکاری‌های مشترک و ارتباطات دوطرفه دو فدراسیون نیز در آینده ادامه پیدا کند.

رقابتهای جام جهانی بانوان از ۱۶ خرداد لغایت ۱۴ تیر ۹۴ به میزبانی کانادا برگزار شد و در نهایت تیم‌های آمریکا عنوان قهرمانی، ژاپن عنوان نایب قهرمانی و انگلیس جایگاه سوم این رقابتها را کسب کردند. این رقابتها با حضور ۲۴ تیم از ۶ منطقه به شرح زیر برگزار شد:

آفریقا: نیجریه، کامرون و ساحل عاج

آسیا: کره‌جنوبی، چین، ژاپن، استرالیا و تایلند

اروپا: سوئیس، انگلستان، نروژ، آلمان، اسپانیا، فرانسه، سوئد و هلند

آمریکای مرکزی و شمالی و کارائیب: آمریکا، کاستاریکا و مکزیک

اقیانوسیه: نیوزیلند

آمریکای جنوبی: برزیل، کلمبیا و اکوادور

همچنین کانادا به عنوان میزبان سهمیه مستقیم حضور در این رقابتها را کسب کرده بود.