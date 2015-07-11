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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۰

در پی نایب قهرمانی بانوان جهان صورت گرفت؛

نامه تبریک کفاشیان به رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن

نامه تبریک کفاشیان به رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن

رئیس فدراسیون فوتبال ایران کسب عنوان نایب قهرمانی فوتبال بانوان جهان در سال ۲۰۱۵ را به همتای ژاپنی خود تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در نامه ارسالی خود به کونیا داینی- رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن نوشت: از صمیم قلب به شما، فدراسیون فوتبال و تیم ملی بانوان ژاپن جهت کسب عنوان نایب قهرمانی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۵ بانوان تبریک می‌گویم.

وی در ادامه افزود: کسب عنوان نایب قهرمانی جهان توسط تیم ملی فوتبال بانوان ژاپن برگرفته از قدرت و توانایی این تیم تحت مدیریت و برنامه‌ریزی موفق فدراسیون فوتبال این کشور است.

کفاشیان در پایان نامه گفت: امیدوارم همکاری‌های مشترک و ارتباطات دوطرفه دو فدراسیون نیز در آینده ادامه پیدا کند.

رقابتهای جام جهانی بانوان از ۱۶ خرداد لغایت ۱۴ تیر ۹۴ به میزبانی کانادا برگزار شد و در نهایت تیم‌های آمریکا عنوان قهرمانی، ژاپن عنوان نایب قهرمانی و انگلیس جایگاه سوم این رقابتها را کسب کردند. این رقابتها با حضور ۲۴ تیم از ۶ منطقه به شرح زیر برگزار شد:

آفریقا: نیجریه، کامرون و ساحل عاج

آسیا: کره‌جنوبی، چین، ژاپن، استرالیا و تایلند 

اروپا: سوئیس، انگلستان، نروژ، آلمان، اسپانیا، فرانسه، سوئد و هلند 

آمریکای مرکزی و شمالی و کارائیب: آمریکا، کاستاریکا و مکزیک

اقیانوسیه: نیوزیلند

آمریکای جنوبی: برزیل، کلمبیا و اکوادور 

همچنین کانادا به عنوان میزبان سهمیه مستقیم حضور در این رقابتها را کسب کرده بود.

کد مطلب 2856372

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