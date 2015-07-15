به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، گجت های بسیاری تولید و روانه بازار فناوری شده اند تا بتوانند ورزش کردن را متحول کنند. ساعت هوشمند و متفاوتی با نام Onyx Motion برای ورزشکاران رشته بسکتبال عرضه شده که به آنها اجازه می دهد، مربی حرفه ای را در کنار خود داشته باشند تا علاوه بر اینکه بر تمامی حرکات آنها نظارت دارد، در صورت انجام حرکات اشتباه نیز تذکر می دهد. این گجت می تواند مهارت های بسکتبالیست ها را افزایش دهد.