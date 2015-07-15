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۲۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۲

فیلم/ ساعت هوشمندی که مربی بسکتبال می‌شود

فیلم/ ساعت هوشمندی که مربی بسکتبال می‌شود

بسکتبالیست های محدودی برای تمرینات اصولی به مربی های حرفه ای دسترسی دارند اما ورزشکاران با استفاده از این ساعت هوشمند می توانند مربی قابلی را در کنار خود داشته باشند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، گجت های بسیاری تولید و روانه بازار فناوری شده اند تا بتوانند ورزش کردن را متحول کنند. ساعت هوشمند و متفاوتی با نام Onyx Motion برای ورزشکاران رشته بسکتبال عرضه شده که به آنها اجازه می دهد، مربی حرفه ای را در کنار خود داشته باشند تا علاوه بر اینکه بر تمامی حرکات آنها نظارت دارد، در صورت انجام حرکات اشتباه نیز تذکر می دهد. این گجت می تواند مهارت های بسکتبالیست ها را افزایش دهد.

کد مطلب 2856379

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