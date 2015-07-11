تثبیت جایگاه نهمی ایران در یونیورسیاد/ روسیه جای چین را گرفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، در روز دهم بیست و هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان که در شهر گوانگجو کره جنوبی برگزار می‌شود، تکواندوکاران ایران به سه مدال رسیدند تا ایران همچنان در جدول توزیع مدال‌ها جایگاه خود را در رده نهم حفظ کند.

اکرم خدابنده و احمد خسروفر امروز در رشته تکواندو به مدال طلا رسیدند و مهران عسکری هم به مدال برنز بسنده کرد. تیم فوتبال دانشجویان هم با پیروزی مقابل چین تایپه در ضربات پنالتی، برای کسب جایگاه سیزدهمی روز دوشنبه مقابل کانادا قرار می‌گیرد. تیم والیبال هم توانست با غلبه بر ژاپن عنوان پنجمی یونیورسیاد را از آن خود کند. محمود صمیمی پرتابگر دیسک ایران امروز با انجام سه خطا، از دور مسابقات کنار رفت.

به این ترتیب ایران در پایان روز دهم با ۱۴ مدال (شش طلا، دو نقره و شش برنز) جایگاه روز گذشته خود را حفظ کرد. در جدول توزیع مدالها کره جنوبی با ۸۲ مدال (۳۵ طلا، ۲۶ نقره و ۲۱ برنز) اول است. روسیه با ۱۰۲ مدال (۲۹ طلا، ۳۳ نقره و ۴۰ برنز) دوم است و چین با یک پله سقوط نسبت به روز گذشته با ۵۸ مدال (۲۹ طلا، ۱۶ نقره و ۱۳ برنز) سوم است.