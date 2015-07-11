  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۰۱

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی؛

تثبیت جایگاه نهمی ایران در یونیورسیاد/ روسیه جای چین را گرفت

تثبیت جایگاه نهمی ایران در یونیورسیاد/ روسیه جای چین را گرفت

کاروان دانشجویان ایران با کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز جایگاه خود را در رده نهم جدول توزیع مدال‌ها حفظ کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، در روز دهم بیست و هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان که در شهر گوانگجو کره جنوبی برگزار می‌شود، تکواندوکاران ایران به سه مدال رسیدند تا ایران همچنان در جدول توزیع مدال‌ها جایگاه خود را در رده نهم حفظ کند.

اکرم خدابنده و احمد خسروفر امروز  در رشته تکواندو به مدال طلا رسیدند و مهران عسکری هم به مدال برنز بسنده کرد. تیم فوتبال دانشجویان هم با پیروزی مقابل چین تایپه در ضربات پنالتی، برای کسب جایگاه سیزدهمی روز دوشنبه مقابل کانادا قرار می‌گیرد. تیم والیبال هم توانست با غلبه بر ژاپن عنوان پنجمی یونیورسیاد را از آن خود کند. محمود صمیمی پرتابگر دیسک ایران امروز با انجام سه خطا، از دور مسابقات کنار رفت.

به این ترتیب ایران در پایان روز دهم با ۱۴ مدال (شش طلا، دو نقره و شش برنز) جایگاه روز گذشته خود را حفظ کرد. در جدول توزیع مدالها کره جنوبی با ۸۲ مدال (۳۵ طلا، ۲۶ نقره و ۲۱ برنز) اول است. روسیه با ۱۰۲ مدال (۲۹ طلا، ۳۳ نقره و ۴۰ برنز) دوم است و چین با یک پله سقوط نسبت به روز گذشته با ۵۸ مدال (۲۹ طلا، ۱۶ نقره و ۱۳ برنز) سوم است.

کد مطلب 2856399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها