وضعیت بدهی دولت به تامین اجتماعی/ سهم دولت های نهم و دهم

نجات امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: استراتژی و سیاست سازمان تامین اجتماعی در حوزه های معدن، نفت، بانک و صنایع است و برنامه ریزی های لازم انجام شده تا بتوانیم در قبال بدهی های خود از دولت به این چهار اولویت دست پیدا کنیم.

وی گفت: مذاکرات لازم را در مورد دریافت بدهی از دولت انجام داده ایم اما احتمال اینکه تا پایان سال دولت مبلغی از بدهی خود را پرداخت کند، بعید به نظر می رسد.

امینی به میزان بدهی های دولت اشاره کرد و گفت: تا پایان سال ۹۳، طلب تامین اجتماعی از دولت ۹۲ هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ در حال حاضر بیشتر شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت عمده دارایی های خود را واگذار کرده است، گفت: در راستای شناسایی موارد باقی مانده از این دارایی ها اقدام کرده ایم، اما میزان آنها بسیار اندک بوده و قابل واگذاری نیست.

به گفته معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی آمادگی دارد از پروژه های نفتی و معادنی که دولت در دست اجرا دارد، سهم دولت را خریداری و آنها را از آن خود کند.

امینی تاکید کرد: همچنان اصرار داریم بر اساس لیستی که در دولت قبل قرار بود بدهی های تامین اجتماعی پرداخت شود، در دولت جدید محقق شود.