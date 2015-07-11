به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر شنبه در مراسم معارفه شهردار اصفهان ضمن قدردانی از فعالیت‌های شهردار سابق شهر اصفهان و با ابراز خرسندی از انتخابش به عنوان شهردار کلانشهر اصفهان اظهار داشت: اصفهان شهری پرافتخار در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادی است و از این رو خدمت به مردمان این شهر سعادتی بزرگ است.

وی با اشاره به انتخاب شهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسلام نیز ابراز داشت: شهر اصفهان با کالبدی زیبا و کلیتی آهنگین ساخته شده است و این آهنگ را مدیون استادان چیره دستی همچون شیخ بهایی، حسین بنای اصفهانی، شیخ لطف‌الله و نوادگان آنهاست.

شهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر مدیریت شهری میراث دار فعالیت جوانمردان و شیرزنانی است که در طول سال‌های طول سال‌های طولانی از این آثار حراست کرده‌اند، افزود: شهردار اصفهان باید اذعان داشته باشد که اصفهان میعادگاه و محل زندگی مشاهیر، فرزانگان و اندیشمندان بوده است و این وظیفه وی را بسیار سنگین می‌کند.

وی ضمن گرامی داشت یاد شهدا و سرداران ۸ سال دفاع مقدس اصفهان اظهار داشت: از این رو شهردار اصفهان باید در حوزه‌های دینی، فکری، فرهنگی و مذهبی پیرو خط و خطوط شهدا باشد و گام را از اهداف آنها فراتر نگذارد.

جمالی نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه اصفهان دیگر تاب تحمل شلاق آلودگی، خشکسالی، ترافیک و بی حوصلگی شهروندان بذله گویش را ندارد، افزود: از این رو ضروری است که مدیریت شهری توسعه پایدار شهر را در پیش رو قرار دهد و روی این ریل حرکت کند.

سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از پروژه مترو شهر اصفهان

وی سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از پروژه مترو شهر اصفهان در شما و جنوب شهر اصفهان را امری لازم‌الاجرا دانست و گفت: راه اندازی این پروژه می‌تواند بخش قابل توجهی از حجم ترافیک شهر اصفهان کاشته خواهد شد ضمن اینکه گوشه‌ای از مشکلات آلایندگی هوای شهر اصفهان نیز مرتفع می‌ شود.

شهردار اصفهان توزیع عادلانه خدمات در محلات مختلف شهر اصفهان را نیز امری مهم خواند و افزود: با این امر می‌توان به محرومیت زدایی کمک قابل توجهی را داشت.

وی رسانه‌ها را یار بیست و سوم مدیریت شهری اصفهان عنوان کرد و افزود: از این رو باید توجه داشت که رسانه‌ها می‌توانند با نقذ منصفانه چشم بینای مدیریت شهری باشند و این نهاد را در رفع مشکلات موجود در شهر اصفهان یاری کنند.

جمالی‌نژاد جامع‌نگری، باریک‌بینی و ژرف‌اندیشی در عموم طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و اصلاحی شهر اصفهان را امری اجتناب‌نا‌پذیر دانست و ابراز داشت: در این زمینه باید پای خود را فراتر از طرح آمایش سرزمین بگذاریم.

وی توجه به نیمه کویری شهر اصفهان در طرح‌های توسعه‌ای را نیز ضروری خواند و افزود: باید توجه داشت که تکرار اشتباه گذشته در خصوص توسعه وابسته به آب امری اشتباه است و از این رو باید توسعه بر پایه علمی، کاوشگری و متکی به دانش‌محوری باشد.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه بازیابی بخشی از هویت از دست رفته بوم شهر اصفهان در حوزه میراث فرهنگی و معنوی مقدمات رشد و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در اصفهان فراهم می‌کند، افزود: حاکمیت نگاه شهروند‌محور به جای رویکرد شهرداری‌محور در دستور کار شهرداری قرار می‌گیرد.

وی ایجاد شهرداری شیشه‌ای، شفاف‌سازی ضوابط و مقررات و توجه به ایجاد محیط سالم اداری را از دیگر موضوعات در دستور کار شهرداری اصفهان اعلام کرد و گفت: در این راستا حفظ و حراست از ایجاد هرگونه تخلفات احتمالی در راستای حفظ منزلت کارکنان خدوم شهرداری نیز در دستور کار است.

شهردار اصفهان بازگشایی مسیر برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اصفهان را از دیگر اقدامات شهرداری اصفهان عنوان کرد و افزود: در این راستا تعامل و همکاری با تمام ارگان‌های استان امری ضروری است.