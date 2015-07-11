منبع آبی جدید برای تولید و شناسایی در اردبیل نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نجفیان بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی برنامه ۲۰ ساله احیا و تعادل بخشی آب اردبیل گفت: خشکسالی های اخیر در استان موجب شده است آب به عنوان یک کالای غیر قابل جایگزین مطرح شود.

وی افزود: مهار کردن آب زمانی اهمیت ویژه داشت و به همین منظور پروژه های بزرگ سد سازی و شبکه آبیاری اجرا می شد اما در وضعیت فعلی منبع آبی جدیدی وجود ندارد که برای مهار آن اقدام شود.

مدیر عامل آب منطقه ای استان تصریح کرد: حتی برنامه های مهار و نحوه سد سازی ها با چالش مواجه شده و خشکسالی ها موجب شده است برخی از پروژه های اجرا شده از جمله سد ها امروز نتواند مورد استفاده قرار گیرد.

نجفیان با اذعان به اینکه بر اساس استانداردهای جهانی باید ۴۰ درصد منابع آبی مصرف شده و مابقی ذخیره شود، اضافه کرد: هر چند این وضعیت را وضعیت پایدار می گویند اما در عمل وضعیت مصرف در کشور و استان نزدیک به ۸۵ درصد منابع است.

وی بخش عمده مصرف را متوجه حوزه کشاورزی دانست و گفت: با توجه به اینکه منابع جدید آبی برای ترمیم منابع از دست رفته نداریم تنها دو راهکار افزایش راندمان و کاهش مصرف کشاورزی معقول و منطقی به نظر می رسد.

مدیر عامل آب منطقه ای استان تاکید دارد که استان از لحاظ منابع آبی فقیر است و متاسفانه با وجود وضعیت نامناسب مصرف ارزش اقتصادی آب به مراتب پایین است و به نرخ پایین در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

نجفیان معتقد است در مصرف منابع آبی استان از استانداردها عبور کرده است و جبران این مافات نیازمند عزم عمومی است.

وی با بیان اینکه بحران آب یک شعار نیست بلکه واقعیت است، اضافه کرد: ما باید فرهنگ مصرف را ارتقا دهیم و با برنامه های راهبردی نسبت به مدیریت منابع اقدام کنیم.

مدیر عامل آب منطقه ای استان برنامه ۲۰ ساله احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیر زمینی را جامع ترین برنامه احیای منابع آبی استان توصیف کرد و گفت: این برنامه در نظر دارد با نگاه همه بعدی در بحث فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به تعادل بخشی و احیای منابع آبی اقدام کند.

به گفته این مسئول خشکسالی حادث شده در استان محدود به یک یا دو سال نیست و باید به صورت مداوم حتی در سال های آتی با این پدیده مبارزه کرد.

وی اولین گام مبارزه با مصرف بهینه منابع دانست و تاکید کرد: بیشترین انتظار ما در تحقق اهداف پیش رو همکاری بخش کشاورزی است.