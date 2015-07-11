مدیر کل جدید تعاون چهارمحال و بختیاری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری ظهر شنبه طی مراسمی با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون وزیر تعاون معرفی و منصوب شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در این مراسم گفت: دولت یازدهم در راستای افزایش رفاه اجتماعی برنامه های مختلفی را تدوین کرده است که با اجرا شدن این برنامه بسیاری از مشکلات در جامعه حل می شود.

انوشیروان محسنی بندپی عنوان کرد: ایجاد عدالت اجتماعی از مهمترین اقدامات دولت در طی فعالیت دولت است که می توان به برگزاری آزمون های استخدامی و جذب افراد برتر اشاره کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: دولت در راستای حل مشکلات جامعه گام های اساسی برداشته است و اولین گامی که دولت برداشت مهارم تورم و کنترل تورم و جلوگیری از افزایش و کاهش قیمت ها بود که نقش مهمی در ایجاد فضای آرامش بر بازار داشت.

وی تاکید کرد: دولت در تلاش است مشکلات جامعه حل شود و فاصله طبقاتی در جامعه کم شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: برقراری عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اهداف دولت تدیبر و امید است که سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهمترین سازمانها در راستای محقق کردن این هدف به شمار می رود.

وی عنوان کرد: بسیاری از مشکلات مردم به این سازمان مربوط می شود و باید تلاش کنیم که مشکلات مردم به نحو احسن حل شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: ۹ میلیون نفر در کشور تحت پوشش خدمات طرح سلامت هستند.

در یایان این مراسم از زحمات داوود شیوندی مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری تقدیر شد و عباس جزایری به عنوان مدیر کل جدید این سازمان معرفی و منصوب شد.