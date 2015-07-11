خوانندگان جدید به ارکستر ملی پیوستند/ اجرای آثار ترکی

رشید وطن‌دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید خبر حضورش در کنسرت های پیش روی ارکستر موسیقی ملی به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی توضیح داد: من ۱۰ سال خواننده ارکستر ملی بودم و در این مدت افتخار داشتم که در خدمت استاد فرهاد فخرالدینی تجربه‌های ارزشمندی را پشت سر بگذارم اما بعد از اینکه ارکسترهای موسیقی ملی و سمفونیک تهران منحل شدند، دیگر همکاری‌ای با مجموعه ارکسترها نداشتم تا اینکه چندی پیش مجددا از طرف آقای فخرالدینی دعوت شدم تا در تازه ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران به عنوان خواننده تعدادی از قطعات حضور داشته باشم.

وی همچنین بیان کرد: تا آنجا که می‌دانم از آقای حمیدرضا نوربخش خواننده موسیقی ایرانی نیز برای حضور در کنسرت پیش روی ارکستر ملی دعوت شده و امیدوارم با توجه به برنامه های جدیدی که استاد فخرالدینی درباره این کنسرت در نظر گرفتند مخاطبان با یک اجرای زنده و با کیفیت تالار وحدت را ترک کنند. خود من نیز مشتاق هستم که بعد از چندین سال غیبت از ارکستر موسیقی ملی دوباره می توانم در خدمت تماشاگران فهیم موسیقی ایران باشم.

این خواننده موسیقی آذربایجان در توضیح قطعات اجرا شده در این کنسرت گفت: «وطنیم‌دیر» با شعری از فضولی و آهنگسازی سلیمان علی عسگراف، «قرنفیل» به آهنگسازی واصیف آدی گوزل اف، «منیم عزیر شهر» به آهنگسازی توفیق قلی اف، «آختاریپ تاپدیم سنی» به آهنگسازی اوزف حاجی بک اف از جمله قطعاتی هستند که در این کنسرت به خوانندگی من اجرا خواهد شد.