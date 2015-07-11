به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علیرضا اسدی در نامه‌ای به مهدی تاج خواستار اجرای احکام انضباطی بدهی‌های باشگاه‌ها شد. متن این نامه به شرح زیر است:

با توجه به برگزاری نشست‌های مشترک با جنابعالی و رئیس کميته انضباطی در خصوص دريافت مطالبات و بدهی‌های باشگاه‌های مختلف به فدراسیون فوتبال به پیوست آرای صادر شده توسط کميته انضباطی به حضورتان ارسال می‌شود.

از آنجاييکه روند اجرا شده در چند سال گذشته نه تنها نتوانسته باشگاه‌ها را مجاب به پرداخت بدهی‌های خود کند، بلکه باعث بوجود آمدن تعهدات غیرواقعی آنها در قبال بازیکنان و اعضای کادر فنی و سرپرستی شده است و با اين چرخه، حباب قيمتی در عقد قرارداد بازیکنان و کادر فنی باشگاه‌ها سالانه بزرگ‌تر شده و از ارزش واقعی فاصله بیشتری گرفته است به گونه‌ای که هر ساله يکی از اساسی‌ترين معضلات جامعه فوتبال کشور تعيين ارزش واقعی در فوتبال است.

لذا با توجه به اينکه روند اجرا شده در سال‌های اخیر نتوانسته موجب برطرف شدن اين مشکل شود و تعهدات باشگاه‌ها و میزان شکايات ثبت شده در کميته انضباطی روز بروز افزايش یافته است، لطفا دستور فرماييد کليه آرای پيوست به صورت کامل و در اسرع وقت و در مرحله اول برمبنای:

۱- هر حکم انضباطی تا سقف سیصد ميليون ریال به صورت صد در صد.

۲- هر حکم انضباطی از سیصد ميليون تا يک ميليارد ريال، هفتاد و پنج درصد.

۳- احکام بالاتر از يک ميليارد ريال، پنجاه درصد به مورد اجرا گذاشته شود.

بديهی است که اين احکام مربوط به سنوات گذشته است و مطالبات مربوط به سال‌های ۱۳۹۳ به بعد که با آيين نامه انضباطی جديد رسیدگی خواهد شد با کسر امتیاز روبرو خواهد بود.