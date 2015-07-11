تبادل نظر تلفنی «کری» و «لاورف» درباره پیشرفت در مذاکرات هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه از مذاکره تلفنی وزیر اور خارجه آمریکا با همتای روس خود درباره روند مذاکرات هسته ای در جریان در وین خبر داد.

در بیانیه امروز وزارت امور خارجه روسیه آمده است: «جان کری» و «سرگئی لاوروف» وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه امروز در تماس تلفنی پیشرفت در مذاکرات هسته ای کشورهای 1+5 با ایران در وین را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بر اساس این بیانیه منتشره، پیشرفت های حاصله در مذاکرات هسته ای کنونی در وین و موضوعات مربوط به توافق هسته ای میان کشورهای 1+5 و ایران در این رایزنی تلفنی مورد بررسی قرار گرفت.