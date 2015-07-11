باید مظلومیت فلسطین را به ویژه در غرب فریاد زد

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: حجت الاسلام دکتر محمد والدمن قائم مقام تولیت مرکز اسلامی امام علی (ع) وین، امروز در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس وین به خبرنگار اعزامی مهر به وین گفت: ظلمی که بیش از ۶۰ سال است بر ملت مظلوم فلسطین رفته نباید از ذهن ها پاک شود، به خصوص در دنیای غرب که رسانه های آن به هر طریقی سعی دارند چنین موضوعی را تخطئه کرده و به فراموشی بسپارند. بنابراین باید این مظلومیت را فریاد زد.

وی افزود: باید افکار عمومی جهان را متوجه نقض حقوق بشر در فلسطین کرد تا همگان بر ظلمی که بر آنان رفته است آگاه شده و به ماهیت پلید صهیونیسم پی ببرند.

حجت الاسلام والدمن با تاکید بر اینکه باید از ملت و آرمان فلسطین حمایت کرد، ادامه داد: مسئله فلسطین مسئله همه مسلمانان واقعی و انسان های آزاده در جهان است و نباید آن را به مشکل یک ملت تقلیل داد.

بنابر این گزارش، راهپیمایی روز قدس با یک روز فاصله به دلیل عدم تعطیلی روز جمعه در کشورهای مسیحی نشین، علاوه بر بسیاری از شهرهای اروپایی، امروز شنبه در وین و با حضور جمع کثیری از مردم مسلمان روزه دار و غیر مسلمانان این شهر برگزار شد.

لازم به ذکر است محمد والدمن اهل اتریش، در سال ۱۳۶۱ هجری شمسی به اسلام و مکتب شیعه اثنی عشری گرویده است. وی در همان سال به شوق فراگیری علوم و معارف اسلامی به ایران آمده و وارد حوزه علمیه قم شده و تا سال ۱۳۶۶ به صورت پیوسته در حوزه علمیه حضور داشت.

والدمن پس از سفر تبلیغی به کشورش، به ایران برگشت و احساس کرد که نیاز کشورهای غربی در زمینه معارف اسلام بسیار شدیدتر و عمیق تر از نیاز آنها به فقه و اصول است. سال ۱۳۶۹ وارد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره) شد. با افزایش امکان ارتباطات از طریق اینترنت به این نتیجه رسید که تحصیلات خود را در ایران ادامه دهد و با اتریش در ارتباط باشد.

در سال ۱۳۸۰ موفق به اخذ کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی شد و سپس دکترای خود را از دانشکده تربیت مدرس قم در رشته قرآن و حدیث اخذ کرد.

وی در سالهای اخیر چند مقاله ارایه نموده است که عمدتاً به زبان آلمانی تألیف شده و در مرکز شیعیان اتریش انتشار یافته است. در کنار تهیه مقالات، برای تأمین نیازهای شیعیان اتریشی، به ترجمه تفسیری از فارسی به آلمانی نیز مشغول است.