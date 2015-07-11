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۲۰ تیر ۱۳۹۴، ۲۲:۲۳

معصومه خدابخشی از راهیابی به فینال تفنگ بادی R۴ میکس بازماند

معصومه خدابخشی از راهیابی به فینال تفنگ بادی R۴ میکس بازماند

در ادامه رقابتهای روز دوم مسابقات جام جهانی تیراندازی کرواسی، معصومه خدابخشی در تفنگ بادی R۴ مختلط به مصاف حریفان رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات این ماده، که از پرتعداد ترین رقابتها نیز بود، ۴۸ تیرانداز از ۲۶ کشور جهان شرکت داشتند و رقابت بسیار تنگاتنگی میان ورزشکاران وجود داشت.

معصومه خدابخشی در نهایت با مجموع امتیاز ۶۲۴/۳ و قرار گرفتن در جایگاه هجدهم، از راهیابی به فینال بازماند.

فینال این مسابقات با حضور هشت تیرانداز برتر برگزار شد و نمایندگان اسلوونی، کویت و صربستان به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

در سومین روز رقابتها، فردا ساره جوانمردی، عالیه محمودی و مهدی زمانی در مسابقات مختلط تپانچه بادی خفیف ۵۰ متر، P۴ شرکت می کنند.

رقابتهای تیراندازی جام جهانی کرواسی، با امتیاز کسب سهمیه مستقیم بازی های پارالمپیک ریو، از روز جمعه با حضور ۲۷۲ تیرانداز از ۴۷ کشور در شهر اوسییک آغاز شده و تا ۲۴ تیر ماه در جریان خواهد بود.

تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان ایران با ترکیب ساره جوانمردی، عالیه محمودی، سمیرا ارم، معصومه خدابخشی، کبری رضایی و مهدی زمانی در این رقابتها شرکت کرده است.

کد مطلب 2856513

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