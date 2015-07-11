زمان تصمیم گیری در مذاکرات فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لوران فابیوس در بیانیه ای که بعد از گفتگو با محمدجواد ظریف، فیلیپ هاموند و جان کری وزرای امور خارجه ایران، انگلیس و آمریکا داشت، اظهار داشت همه چیز بر روی میز مذاکره قدرت های بزرگ با ایران درباره برنامه هسته ای این کشور قرار دارد.

وی افزود: اکنون دیگر همه چیز روی میز است و لحظه تصمیم‌گیری فرا رسیده است. هر چند ضرب الاجل جدید برای مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ پایان روز دوشنبه ۲۲ تیرماه اعلام شده است اما برخی منابع ایرانی می گویند که اگر تا این روز نیز دو طرف به توافق نرسند، امکان تمدید مذاکرات تا ماه سپتامبر وجود دارد.

ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در وین اتریش در حال مذاکره بر روی نگارش متن توافق جامع هسته ای با ایران براساس چارچوب سیاسی تفاهم شده در مذاکرات لوزان سوئیس هستند.