آيت ا... "عميد زنجاني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت: هيات امناي دانشگاه تهران مرجع تصميم گير در خصوص عملياتي شدن طرح كوچك شدن اندام اجرايي دانشگاه است.

رئيس دانشگاه تهران اضافه كرد: در دانشگاه مخاطب دانشجو است و دانشجو از جايگاه ويژه اي برخوردار است و در مسائل دانشجويي امور آموزشي، پژوهشي و فرهنگي در اولويت قرار دارند. دانشگاه نيز بايد در آموزش و پژوهش از توسعه كمي و كيفي برخوردار شود به همين دليل اكثر توان اساتيد بايد در جهت توسعه آموزشي و پژوهشي به كار گرفته شود.

آن دسته از اعضاي هيات علمي كه خود را به مقوله اجرايي و مديريتي دانشگاه وارد مي كنند قابل تكريم هستند ولي حداكثر توان اعضاي هيات علمي بايد به كار تدريس و پژوهش اختصاص يابد و به افزايش نقش دانشگاه تهران در توسعه علمي اين مملكت اختصاص يابد.