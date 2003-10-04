براي پول به پرسپوليس نيامده ام

جواد كاظميان مهاجم ملي پوش پرسپوليس در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : از روز اولي كه با مسئولان باشگاه پرسپوليس وارد مذاكره شدم هيچ وقت مسائل مالي دراولويت برنامه ها و اهدافم وجود نداشته وتنها به اين خاطرپرسپوليس را براي ادامه فوتبالم انتخاب كردم كه از اينجا به تيم هاي بزرگ اروپا برسم.

كاظميان ادامه داد : در اين مدت هيچ مشكلي با آقاي غمخوار و ساير مسئولان باشگاه پرسپوليس نداشته ام. اگر هم درمورد مسائل ملي موردي وجود داشته خيلي دوستانه حل شده و هيچ مشكلي دراين مورد نداريم .

مهاجم ملي پوش پرسپوليس در مورد برگشت زدن چك باشگاه پرسپوليس گفت : اصلا چنين خبري صحت ندارد و من طي چند روز گذشته براي نقد كردن چك باشگاه پرسپوليس به بانك مراجعه نكرده ام . نمي دانم اين خبرراازكجا آورده اند اما اين را مي دانم كه هيچ اختلافي بين من و باشگاه پرسپوليس وجود ندارد.

كاظميان در پايان ابرازاميدواري كرد اين تيم بتواند درديدار روزدوشنبه خود، مقابل استقلال اهواز به پيروزي برسد.