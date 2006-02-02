حمايت بي چون وچراي غرب از اسرائيل باعث مقابله آنها با برنامه هسته اي ايران شده است/ موضوع هسته اي در ايران به يك درخواست ملي و فراگير تبديل شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، درمقاله روزنامه القدس العربي براين موضوع تاكيد شد:" با توجه به فشارهاي غرب عليه ايران دررابطه با موضوع هسته اي اين كشور به نظر نمي رسد كه كشور(ايران) درگيربحران واقعي باشد و همچنين به نظرنمي رسد كه دولت ايران ازداخل و خارج مورد تهديد قرارگرفته باشد."



در اين مقاله با اشاره به فشارهاي خارجي كه درمورد موضوع هسته اي ايران وجود دارد، آمده است:" چه بسا كه اين فشارها دولت ايران را تشويق كند تا به سياست هاي خاص خود دراين زمينه متوسل شود، زيرا موضوع هسته اي در ايران به مسئله اي ملي و فراگير تبديل شده است و ايراني ها درمورد آن با يكديگر هيچ اختلافي ندارند."

به نوشته اين روزنامه، اين درحالي است كه مقامات ايراني براين باورند كه شرايط منطقه اي و بين المللي به نفع آنان درحركت است.

اين روزنامه در ادامه مطلب خود نوشت :" كاملا روشن و واضح است كه غرب درگرداب سياست هاي خود گرفتار شده است وپيش گرفتن سياست هاي مخالف دربرخورد با تحولات سياسي وامنيتي جهان،اهداف غرب را محقق نخواهد كرد،بلكه پيچيدگي ها را بيشتر خواهد كرد و به بروز مشكلاتي آن هم به علت سياست هاي غيرمنطقي غرب منجر مي شود."

به گزارش مهر، القدس العربي تصريح كرد:"حمايت بي قيد و شرط جهان غرب ازاسرائيل آنان را به اين سمت سوق داده كه با برنامه اي هسته اي ايران مقابله كنند."

به نوشته اين روزنامه، اين مسئله قابل ملاحظه است كه مواضع غرب اسيرسياست هاي آمريكا است، سياست هايي كه ازحمايت بي قيد وشرط آنها از اسرائيل ناشي مي شود و آمريكا ، سياست ها و مواضع خارجي خود را با اسرائيل هماهنگ مي كند.

نويسنده اين مقاله درادامه خاطرنشان كرد:" موضع تند آمريكا درقبال موضوع هسته اي ايران و درمقابل سكوت در برابر سلاح هاي هسته اي اسرائيل كه خطرناكترين انواع سلاح هاي هسته اي است، منجر به آن شد كه همسويي فكري، ايدئولوژيكي و سياسي مخالف با سياست هاي آمريكا درجهان اسلام به وجود آيد."

وي افزود:" همچنين اين دوگانگي سياست هاي آمريكا درسه دهه اخير، درجهان اسلام و عرب و كشورهاي آمريكاي لاتين وديگر كشورهاي آفريقايي و آسيايي احساسات ضد آمريكايي به وجود آورده واين موج اعتراض ها و كينه ها، واشنگتن را از تصويب تصميمات در محافل بين المللي عاجز كرده به طوري كه بدون اتخاذ تصميمي ازسوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عراق حمله كرد و اين جنگ درحال حاضر دامن جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و توني بلر نخست وزير را گرفته است."

الشهابي درادامه اين مقاله مي نويسد:" همين احساسات ضد آمريكايي است كه واشنگتن را در تصويب قطعنامه هاي بين المللي عليه ايران با ناكامي روبرو كرده است، همچنانچه كه در راضي كردن شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي براي صدور قطعنامه هاي بروفق مرادش عليه ايران با شكست مواجه شده است."

به گزارش مهر،وي تصريح كرد:" اما درمورد نشست روزدوشنبه 5 عضودائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان مي توان گفت : اين نشست توافق و تفاهم ميانه اي براي حفظ آبروي كشورهاي غربي بوده و تصميمي قاطع براساس طرح وبرنامه هاي انگلي -آمريكايي نيست."