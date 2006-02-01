به گزارش خبرگزاري "مهر"، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در ابتداي اين ديدار با ابراز خرسندي از طرح مناسبات دوستانه فيمابين و بيان علايق مشترك فرهنگي و سياسي دو ملت مسلمان گفت: تحكيم مناسبات همه جانبه دو كشور موجب افزايش اقتدار اسلامي و تقويت همبستگي آسيايي خواهد شد.

وي افزود: غرب امروز در انديشه استعمار علمي و تكنولوژي كشورهاي اسلامي و آسيايي است و تحكيم پيوندهاي علمي، سياسي و اقتصادي اين كشور‌ها عامل مهمي براي رويارويي با يك جانبه گرايي دنياي غرب خواهد بود.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با تقدير از حمايت اندونزي از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌ اي ايران گفت: اين موضوع در دفاع از حق ملت‌ها براي استفاده صلح آميز از دانش هسته اي نقش بسياري موثري دارد.

ابوترابي فرد در ادامه با اشاره با توافقات اقتصادي و صنعتي تهران – جاكارتا خواستار تقويت سرمايه ‌گذاري در بخش‌ هاي مختلف انرژي از جمله فن ‌آوري و صنايع نفت گرديد.

ابوترابي ‌فرد در پايان نقش پارلمان‌ها در توسعه مناسبات دوستانه دو كشور را بسيار با اهميت خواند و خواستار افزايش سطح همكاري‌ هاي پارلماني فيمابين شد.

لاكسونو، رييس مجلس نمايندگان اندونزي نيز در اين ديدار با اشاره به نتايج مثبت سفرش به تهران گفت: در اين سفر گفت وگو‌ها و تبادل نظر‌هاي مفيدي در جهت توسعه و ارتقاء سطح همكاري‌هاي اقتصادي، سياسي و پارلماني دو كشور انجام گرفت.

وي با اشاره به بازديد خود از تاسيسات هسته‌ اي اصفهان گفت: اندونزي از برنامه‌هاي صلح آميز هسته اي ايران حمايت مي‌ كند. اميدواريم در آينده نزديك شاهد پروژه ‌هاي مشترك در زمينه‌ تكنولوژي صلح آميز هسته اي ميان دو كشور باشيم.

وي افزود: استفاده صلح آميز انرژي هسته اي از برنامه‌هاي آينده اندونزي خواهد بود و در آينده بايد متخصصين و مهندسين دو كشور در اين زمينه همكاري كنند.

رييس مجلس نمايندگان اندونزي بر آمادگي كشورش براي توسعه همكاري‌ هاي صنعتي - اقتصادي به ‌ويژه در بخش صنايع نفتي و ساخت پالايشگاه با جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد.