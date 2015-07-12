تغییر الگوی کشت محصولات آبدوست در کرمانشاه/ کاهش سطح زیر کشت ذرت

اسماعیل پرویزی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، از تغییر الگوی کشت برخی از محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه برای مقابله با بحران کم آبی خبر داد و گفت: بر این اساس ما زمان و مکان کشت برخی محصولات را تغییر داده ایم که تا حد ممکن از مصرف آب آنها کاسته شد.

وی افزود: از جمله محصولات تغییر الگوی کشت داده شده می توان به محصول چغندر قند اشاره کرد که مکان کشت آن را به مناطق گرمسیر استان منتقل کرده و زمان کشت آن نیز از بهار به پاییز تغییر کرده است که این موضوع باعث کاهش میزان آب مصرفی آن به یک سوم می شود.

مدیر زراعت جهادکشاورزی استان کرمانشاه به تاکید این سازمان در خصوص کاهش سطح زیر کشت ذرت به عنوان یک محصول با نیاز آبی بالا اشاره کرد و گفت: تا جایی که توانسته ایم در این زمینه به کشاورزان آموزش های ترویجی داده ایم.

وی افزود: سطح زیر کشت ذرت سال گذشته بیش از ۳۴ هزار هکتار بود که امسال و در نتیجه اقدامات ترویجی ما به کمتر از ۲۰ هزار هکتار رسیده و چیزی حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار هکتار از سطح زیر کشت آن طی امسال نسبت به سال گذشته کم شده است.

پرویزی فر، به عدم حمایت جهاد کشاورزی استان از کشت دوم محصولات با نیاز آبی بالا طی امسال اشاره کرد و گفت: علی رغم هشدارهای متعدد در خصوص کم آبی و اقدامات ترویجی و توسعه ای ما برای ممانعت از کشت دوم محصولاتی چون سیب زمینی شاهدیم برخی از کشاورزان به این منظور بسیج شده و قصد دارند در تیرماه کشت دوم سیب زمینی را انجام دهند که نه تنها مقرون به صرفه نیست بلکه بسیاری از منابع آبی را مصرف می کند.

وی افزود: در این زمینه ما به شدت مخالفیم و هیچ گونه تسهیلات و حمایتی هم از کشاورزان نخواهیم داشت.

مدیرزراعت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تاکید کرد: این کشت به شدت منابع آبی را مصرف می کند و ما مخالف آن بوده و هر کاری که از دستمان بر بیاد علیه این کشت کوتاهی نمی کنیم اما اقدامات ما بیشتر ترویجی بوده و نمی توانیم برخورد قانونی کنیم.

وی از تبدیل سیستم های آبیاری کشت های بهاره در محصولاتی چون گوجه فرنگی به آبیاری قطره ای خبرداد و گفت: امسال ۹۰ درصد محصولات بهار گوجه فرنگی با این سیستم آبیاری شده است.

وی راندمان آبیاری قطره ای را ۹۰ درصد و سیستم بارانی را ۶۰ تا ۶۵ درصد عنوان کرد و گفت: در آبیاری سنتی خیلی کمتر از این بوده و حتی به ۱۰ درصد نیز نمی رسد و میزان پرت آب در آبیاری قطره ای بسیار پایین است.

وی افزایش عملکرد را نیز از دیگر مزایای این روش آبیاری دانست.

مدیرزراعت جهاد کشاورزی از ترویج روش «نشاصنعتی یا ریشه توپی» در محصولاتی چون گوجه فرنگی خبر داد که علاوه بر افزایش راندمان تا حد زیادی مصرف آب را کاهش می دهد.

پرویزی فر افزود: ما این روش را امسال در ۶۰ تا ۷۰ هکتار از اراضی استان پیاده کردیم و هم اکنون یکی از شرکت های دانش بنیان استان در حال احداث یک واحد صنعتی بزرگ تولید نشا در استان است.

وی کاهش نزدیک به ۱۰۰ درصدی مصرف آب و زودرس شدن محصولات را از مزایای استفاده از این روش در تولید محصولات دانست.

مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، استفاده از مالچ پلاستیکی را از دیگر روش های کشت محصولات بهاری چون گوجه فرنگی دانست که تا حد زیادی مانع از مصرف بی رویه آب خواهد شد و ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش مصرف را به دنبال دارد و به افزایش عملکرد نیز کمک می کند.

وی افزود: این روش را امسال در ۱۰ تا ۱۵ هکتار از اراضی استان پیاده کردیم و آن را جزو برنامه داریم و برنامه ریزی کردیم برای سال آینده این روش را در ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار توسعه دهیم و امیدواریم برای سال آینده کشت محصولاتی چون گوجه فرنگی کلا به این روش انجام شود.

پرویزی فر، ترویج کشاورزان به کشت ارقام با نیاز آب کم چون کلزا به جای ارقام پرمصرف چون ذرت و یا کشت ارقام زودرس و میان رس محصل ذرت را از دیگر اقدامات ترویجی این سازمان برشمرد.

مدیرزراعت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، آفتابگردان را از دیگر محصولاتی که برای کاهش مصرف آب در استان روی آن کار می شود عنوان کرد و گفت:سعی ما کاهش سطح زیر کشت این محصول نیز در سال زراعی آتی برای حفظ منابع آبی موجود است.