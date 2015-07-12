پنجمین نمایشگاه حجاب برتر در بوستان بانوان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری قزوین، صادق آریان در این باره اظهارداشت: پنجمین نمایشگاه حجاب برتر امسال با اختصاص ۱۰ غرفه به گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و حفظ ارزش های اسلامی برپا شده است.

وی افزود: غرفه مشاوره خانواده، ازدواج و احکام شرعی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در زمینه مشاوره خانواده، غرفه برگزاری مسابقات عصرگاهی مکاتبه ای با موضوع حجاب و نقش آن در استحکام خانواده، غرفه نیروی انتظامی با حضور معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، غرفه کانون فرهنگی تبلیغی رضوان، غرفه سلامت در ضیافت با حضور کارشناسان دانشکاه علوم پزشکی، غرفه حمایت از بیماران سرطانی شهر قزوین (مکس)، غرفه های عروسک بافی صنایع چوب و سفال از جمله غرفه های این نمایشگاه هستند.

آریان از برگزاری نمایشگاه جنبی از پوسترهای عفاف و حجاب در پنجمین نمایشگاه عفاف و حجاب خبر داد و گفت: این نمایشگاه با توجه به فضای مناسب و اختصاصی پارک بانوان برای پنجمین سال متوالی در این پارک برگزار شده است.

وی تصریح کرد: بانوان علاقمند می توانند برای بازدید از نمایشگاه تا روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه همه روزه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در محل پارک بانوان حضور یابند.