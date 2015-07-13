به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فیروز آبادی با تاکید بر اینکه زیرساخت های فناوری محور حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری است، گفت: اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، یکی از اداره های مهم به شمار می رود و تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد.

قائم مقام وزیر کار ادامه داد: حساب یا صندوقی ویژه بیکاران در تمام دنیا به عنوان امری پذیرفته شده است و باید در تمام سازمان ها، اداره ها و ... تمهیداتی برای دوران بیکاری افراد اندیشیده شود.

فیروزآبادی بر تحلیل وضعیت موجود و طراحی همراه با تکنولوژی در آینده تاکید کرد و گفت: باید با پایه های علمی و تحقیقاتی در زمینه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری برای روبرو شدن با آینده ای با پیچیدگی های بیشتر خود را آماده کنیم.