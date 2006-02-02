فيلمخانه تخصصي قرآني ايجاد مي كنيم / كانون سينماي قرآني اوج و قله معناگرايي است / داستانهاي قرآني، الگوهاي ازلي و ابدي اند

به گزارش خبرگار سينمايي "مهر"، اولين نشست كانون فيلم موزه ملي قرآن، در روز چهارشنبه، دوازدهم بهمن ماه، درمحل موزه برگزار گرديد و در اين جلسه تعدادي از اهالي سينماي حرفه اي و سينماي جوان نظير عبدالله اسفندياري ، مجتبي راعي ، حسين ياري ، جعفر صانعي مقدم، جواد مزد آبادي ، محسن خانجهاني و خانم ابراهيمي، حضور داشتند.

در ابتداي جلسه، مهندس محمد مهدي حيدريان، مدير كانون فيلم موزه ملي قرآن و معاون هنري رئيس فرهنگستان هنر، ابتدا از تاخيري كه به دليل قطع برق در نمايش ها رخ داد، عذر خواهي كرد و در ادامه، طي سخناني گفت : از زمان فعال شدن موزه ملي قرآن آقاي مسجد جامعي بحث و پيشنهادي را داشتند و اعتقاد داشتند بايد در زمينه فعاليت هاي قرآني، كارهاي فرهنگي زيادي انجام بدهيم و محلي براي تمركز و ارائه خدماتي به فعالين در حوزه هاي مختلف قرآني قرار دهيم، در حوزه هنر و زير مجموعه اش سينما بنا است، انشااله اين مركز امكاناتي را براي كسانيكه علاقمند هستند درحوزه قرآن، به توليد آثار هنري بپردازند، فراهم كند و در كنار آن، يك فيلمخانه تخصصي ايجاد كنيم و در اين مكان، فيلمهايي كه برگرفته ازكتب و داستانهاي كتب آسمتاني ساخته شده ، به نمايش درآيد.

وي افزود : همچنين، يك مركز مشاوره تخصصي هم ايجادش پيش بيني شده است كه با دعوت از صاحب نظران و كسانيكه روي داستانهاي قرآني كار كرده اند، اقدامات سازنده اي انجام بدهيم .

مهندس محمد مهدي حيدريان - مدير كانون فيلم قرآني موزه ملي قرآن

وي تاكيد كرد : اين جلسات نمايش فيلم بهانه اي است براي گرد هم آمدن و ديدن تجربيات فيلمسازان ايراني و خارجي و در ادامه نيز، بحث و تبادل نظر و آراء. اين كانون مي تواند آغازگر و سر منشاء كار و توليد در اين عرصه باشد.

حيدريان تاكيد كرد: از دوستان خادم قرآن چه درعرصه فيلم كوتاه و بلند نيز دعوت شده است تا در اين جلسات حضور داشته باشند و به اين حركت كمك كنند. همچنين درهر جلسه، سعي مي كنيم از كسانيكه در اين خصوص كارهاي علمي و عملي انجام داده اند، دعوت كنيم، در اين جلسات حضور يابند.

حيدريان تاكيد كرد : اين حوزه ( قرآن) متولي بردار نيست و بيشتر علاقه بردار است . لذا همه علاقمندان مي توانند در كانون فيلم موزه ملي قرآن درجهت انتقال مفاهيم قرآني تلاش كند.

در ادامه جلسه، عبدالله اسفندياري، مدير كانون فيلم معناگراي فارابي، تاكيد كرد: همانطوريكه قبل از تشكيل و راه اندازي كانون فيلم معناگرا انتظار اين استقبال گسترده و زياد را از سوي مخاطبان نداشتيم، معتقدم كانون فيلم قرآني نيز با چنين استقبالي روبه رو خواهد شد و البته قصد دوستان از استفاده كردن از اين عنوان اين است كه ما به نوعي از سينما توجه كنيم كه جامع همه سينماهايي باشد كه قبلا مطرح مي شد، يعني عناويني مثل سينماي انديشه، سينماي عرفان، سينماي ماوراء، سينماي شهودي و... و سينماي ديني، كه به نوعي در برگيرنده همه اين عناوين باشد. در حقيقت كانون سينماي قرآني اوج و قله معناگرايي است كه در آن به مفاهيم قرآني دست پيدا كنيم و اين مفاهيم عاليه را در آثارمان مطرح كنيم و اين كانون يك مبداء خواهد شد كه در آينده حمايتهاي زيادي براي ساخته شدن آثار قرآني جذب شود.

عبدالله اسفندياري ( مدير كانون فيلم معناگراي بنياد فارابي)

مجتبي راعي، از فيلمسازان خادم قرآن نيز طي سخناني گفت: عده اي سعي مي كنند اين نوع فعاليتها را يك حركت دولتي معرفي كنند، شايد اشكال در شروع كار بود و مي شد در ابتداء منتقدان اظهار نظر كنند و بعد مسئولين از آنها نقل كنند، ولي اينگونه نشد و منتقدان از مسئولين نقل قول مي كنند كه اين جريان راه اندازي شد.

سازنده فيلم معناگراي " سفر به هيدالو " كه از جشنواره بيست و چهارم فيلم فجر سيمرغ بلورين گرفت، تاكيد كرد : داستانهاي قرآني، الگوهاي ازلي و ابدي و داستانهايي از اول خلقت بشر هستند . داستان حضرت يوسف دارد به نوعي تكرار مي شود و هميشه جواني است كه شرايط گناه برايش مهيا است و اين الگو كه كسي مي خواهد حقي را از بين ببرد و با عملكردش برعكس باعث قوي تر شدن آن حق مي شود، در قالب داستان نابودي موسي توسط فرعون متجلي مي شود.

راعي افزود : ساير موارد بي شمار ديگر و اين گونه داستانها هميشه نو و داراي طراوت هستند و هرگز هم كهنه نمي شوند و جالب است هر بار همه آنها به يك گونه اتفاق مي افتند.