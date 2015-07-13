۵۰ روستای همدان با تانکر آبرسانی می شوند

حبیب مومیوند درگفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه گرم شدن هوا موجب بالا رفتن مصرف مشترکان و در نتیجه کاهش میزان آب های زیر زمینی شده است، افزود: هم اکنون ۵۰ روستای استان که شش درصد جمعیت روستایی را شامل می شود با تانکر آبرسانی می شوند.

وی اظهارداشت: بیشتر این روستاها در شمال استان و درشهرستان های فامنین و کبودرآهنگ قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان با اشاره به اینکه براساس پیش بینی ها این تعداد آبرسانی در روزهای آینده افزایش خواهد یافت، اظهارداشت: در همین راستا اقداماتی انجام شده که کمبود آب در روستاها شدیدتر نشود.

مومیوند تامین آب هشت روستا با جمعیت ۱۴ هزار نفر از ابتدای امسال را از جمله این اقدامات عنوان کرد و ابرازداشت: روستاهای یلفان و عبدالرحیم در همدان، کرتیل آباد در ملایر، سوزن و قره بلاغ در رزن، تاوه و سناج در فامنین و داغ داغ آباد در کبودرآهنگ از جمله روستاهایی هستند که پروژه تامین آب در آنها اجرایی شده است.

وی اعتبار صرف شده برای تامین آب این هشت روستا را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و یادآورشد: هم اکنون ۱۲۰ پروژه کوچک، متوسط و بزرگ دیگر نیز درروستاهای استان در دست اقدام داریم که براساس اولویت آن ها را انجام می دهیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان با بیان اینکه از ۱۰۷۲ روستای استان ۷۶۵ روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار دارند تعداد مشترکین این شرکت را ۱۵۵ هزار مشترک اعلام کرد.

مومیوند شاخص بهره مندی استان را ۸۴ درصد اعلام کرد و اظهار داشت: آب شرب روستاهای استان از طریق۹۰۰ حلقه چاه عمیق و دستی و ۴۰۰ چشمه و قنات تامین می شود که شرکت آب و فاضلاب تک تک نقاط استان را رصد می‌کند اما متاسفانه هر روز شاهد خشک شدن تعدادی از این چاه‌ها و چشمه‌های استان هستیم.

وی با بیان اینکه در کنار کارهای اجرایی که شرکت آبفار استان انجام می دهد مردم نیز باید با این شرکت همکاری داشته باشند، گفت: در این راستا مشترکان باید در مصرف آب شرب صرفه جویی کنند و از آب شبکه به منظور مصارف غیر شرب و بهداشت استفاده نکنند.