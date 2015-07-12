ابراز نگرانی وزیر دادگستری از شرایط وخیم کودکان در فلسطین و یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر لزوم توجه بیشتر به وضعیت کودکان تاکید کرد.

وزیر دادگستری به وضعیت تاسفبار کودکان منطقه اشاره کرد و گفت: ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران وظیفه داریم از حقوق کودکان دیگر کشورها و ملتها بویژه کودکان منطقه دفاع کنیم؛ امروز کودکان فلسطینی، سوری و یمنی شرایط وخیمی داشته و ما نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی می کنیم و از جامعه جهانی انتظار داریم نسبت به حقوق کودکان توجه کرده و از آن غافل نباشد.

پورمحمدی توفیقات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گذشته را مطلوب ارزیابی کرده و اظهار داشت: گزارش های مراجعی نظیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موید عملکرد مطلوب این مرجع است و همین پیگیرها سبب شده امروز موضوع حقوق کودک به یک مقوله مهم اجتماعی تبدیل شود، که البته هنوز به حد کمال نرسیده و نیازمند مشارکت و تلاش همه دستگاهها و گروه هاست.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش هدف از انعقاد تفاهمنامه با سایر دستگاهها را رسیدن به فهم و اقدام مشترک توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد، نهایی شدن این تفاهمنامه ها مسبب جریان سازی و جلب مشارکت هرچه بیشتر سایر دستگاهها شود.

وی انتخاب عنوان سال، تدوین سند ملی حقوق کودک و ایجاد سامانه بانک جامع اطلاعات کودکان را از جمله دیگر اقدامات این مرجع عنوان کرد و گفت: در سال جاری با هدف انجام اقدامات عملی که صرفا جنبه تبلیغاتی نداشته باشند، در جهت ارتقای حقوق کودکان تلاش می کنیم.

پورمحمدی در پایان نقش شهرداری در پرداختن به مقولات اجتماعی و از جمله حقوق کودکان را بسیار مهم و اثربخش دانست و خواستار همکاری سایر دستگاهها و مسوولین با این بخش و رفع موانع حقوقی فعالیت شهرداری ها شد.

وزیر دادگستری در ابتدای سخنانش ضمن تشریح عظمت ابعاد معنوی ماه مبارک رمضان با بیان این که انقلاب اسلامی تفسیری واقع بینانه و کاربردی از فضای ماه مبارک رمضان ارایه داده که غنای بیشتری به این ماه بخشیده است تصریح کرد: امام راحل(ره) با مطرح کردن روز قدس در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، آغازگر مسیری روشن و مهم بود که تا به امروز هر ساله با حضور پرشور و با صلابت ملت فهیم ایران همراه بوده و با وجود گرمای هوا و روزه داری، همیشه حضور قابل ستایشی داشته و دارند و باید قدردان این حضور باشیم چرا که این حضور آگاهانه همواره منشاء اثر و تحولات شگرفی بوده است که نباید از آن غافل باشیم.