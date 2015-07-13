مرتضی خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر در استان همدان با اشاره به استقبال جوانان از رشته بدنسازی و پرورش اندام در استان همدان اظهار داشت: در شهر همدان ۷۰ باشگاه و در استان همدان نزدیک به ۱۵۰ باشگاه در رشته بدنسازی و پرورش اندام فعالیت می کنند.

وی افزود: در این تعداد باشگاه به طور سازمان یافته شش هزار نفر فعالیت می کنند که دارای بیمه ورزشی هیئت بدنسازی و پرورش اندام هستند و نزدیک به چهار هزار نفر نیز با سایر بیمه های ورزشی در این رشته فعالیت دارند.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان همدان با بیان اینکه مکمل‌های غیر مجاز معضل بزرگ بدنسازی و پرورش اندام هستند، گفت: با تبلیغات غلط تب استفاده از آمپول ‌های هورمونی و قرص ‌های حجیم کننده غیر مجاز در بین جوانان بالا رفته و این در حالی است که ارزیابی متخصصان نشان داده مصرف این مکمل‌ ها تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.

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خدابنده لو عنوان کرد: ورزش بدنسازی و پرورش اندام یکی از ورزش ‌های پرطرفدار در بین جوانان است اما رواج استفاده از داروها و مواد نیروزای غیرمجاز در این رشته ورزشی به معضلی بزرگ تبدیل شده است.

وی با توصیه به جوانان علاقه مند به این رشته بیان کرد: افراد باید زیر نظر مربی آگاه و دارای علم این رشته که به طور قطع باید با علم آناتومی و فیزیولوژی بدن آشنا باشد، به تمرین‌ های بدنسازی بپردازند.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان همدان یادآور شد: علاوه بر نظارت هیئت پزشکی ورزشی و بازرسی اداره کل ورزش و جوانان از باشگاه ها نیز به طور سر زده بازدید و هر هفته بر باشگاه های استان نظارت داریم تا باشگاه ها از این مسائل به دور باشند اما مهمترین نکته در این زمینه آگاه سازی جوانان از تبعات مصرف این نوع مکمل های غیر مجاز است.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام همدان با بیان اینکه این رشته مکمل سایر رشته ها است، گفت: برای یک ورزشکار که در هر یک از رشته ‌های ورزشی چه در سطح حرفه‌ ای و یا همگانی فعالیت می‌ کند داشتن عضلات و بدنی آماده بسیار مورد اهمیت است که می ‌توان گفت رشته بدنسازی و پرورش اندام مکمل سایر رشته ‌ها است.

وی عنوان کرد: هنگامی که از بدنسازی صحبت می‌ شود منظور ساختن بدن و به وجود آوردن توازن در عضلات است که لازمه این کار دانش و آگاهی درباره این رشته ورزشی است که به جوانان علاقه مند به این رشته توصیه می شود فریب افراد سودجویی را که تنها به فکر فروش مکمل های غیر مجاز در این زمینه هستند نخورند.

خدابنده لو با اشاره اهداف هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان همدان گفت: میزبانی مسابقات قهرمانی کشور، اعزام بهتر تیم های استان به مسابقات قهرمانی کشور، بالا بردن سطح دانش مربیان و داوران این رشته از اهداف اصلی است.

وی عنوان کرد: ارتقای دانش مربیان و داوران رشته بدنسازی و پرورش اندام استان در دستور کار قرار دارد تا پایگاه آموزش این رشته در غرب کشور را در همدان احداث کنیم.