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۲۲ تیر ۱۳۹۴، ۲:۲۹

شمار تلفات انفجار شرق افغانستان به ۲۵ نفر رسید

شمار تلفات انفجار شرق افغانستان به ۲۵ نفر رسید

انفجار خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی پایگاه نظامی آمریکا در شرق افغانستان دست کم ۲۵ کشته و ۱۰ مجروح بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس ولایت خوست واقع در شرق افغانستان از کشته شدن دست کم ۲۵ نفر در انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی پایگاه نظامی آمریکا خبر داد. «فضل الله غیرت» رئیس پلیس خوست با اعلام این خبر گفت انفجار در مقابل یک مقر ایست بازرسی و زمانی که چندین خودرو در این مکان متوقف شده بودند، رخ داده است.

این انفجار همچنین به مجروح شدن ۱۰ نفر منجر شده است. در همین حال مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند هیچیک از نیروهای این کشور در این انفجار آسیب ندیده است.

پایگاه نظامی موسوم به «کمپ چپمن» که پیشتر ماموریت های جاسوسی سیا در آن برنامه ریزی می شد، در سال ۲۰۰۹ نیز شاهد حمله ای از سوی عناصر القاعده بود. در این حمله که یکی از بدترین فجایع در تاریخ سیا به شمار می رود، ۷ جاسوس آمریکایی کشته شدند.

کد مطلب 2857538

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